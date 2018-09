Premium liiga viimane ring algab kampaaniaga „Kõik mängu!”

Enne viimast ringi on tabeliliidriks Nõmme Kalju, kes on kogunud 67 punkti. Teisel kohal olevat ja ühe mängu vähem pidanud Florat edestatakse seitsme punktiga. FCI Levadia hoiab 59 punktiga kolmandat kohta. Neile järgneb 46 punktiga Narva Trans. Tabeli viies, Paide Linnameeskond, on kogunud 39 punkti. Tartu Tammeka jääb kuuendana neile alla punktiga. Tallinna Kalevil on koos 22 punkti, mis annab seitsmenda koha. Kaheksandat positsiooni hoiab 17 punktiga Viljandi Tulevik. Üheksandal ehk üleminekumängudele viival kohal paikneb hetkel 14 punktiga FC Kuressaare. Tabeli lõpus on 13 punktiga Pärnu Vaprus.