Premium liiga uus hooaeg saab avapaugu juba 25. veebruaril

Premium liiga uus hooaeg algab 100-aastases Eesti vabariigis: avavooru esimesed mängud peetakse päev pärast riigi sünnipäeva, 25. veebruaril.

Avavooru kahes esimeses mängus lähevad pühapäeval, 25. veebruaril kell 13 vastamisi JK Narva Trans – Pärnu JK Vaprus ning Nõmme Kalju FC – FC Kuressaare. Teisipäeval, 27. veebruaril alustavad kell 19 oma Premium liiga hooaega JK Tallinna Kalev – Tallinna FCI Levadia ning Paide Linnameeskond – Viljandi JK Tulevik. Mullu Premium liiga võitnud Tallinna FC Flora kohtub kolmapäeval, 28. veebruaril kell 19.30 Tartu JK Tammekaga, teatab jalgpalliliit oma kodulehel.

Premium liiga 2018. aasta kalender koostati jalgpalliliidu, klubijuhtide, peatreenerite ja kaptenite vahel 2017. aasta kevadel toimunud koosolekute järel selliselt, et suure osa MM-finaalturniiri ajast on kohalikus liiga paus. Varasemalt on Eesti olnud finaalturniiride toimumisajal üheks erandiks, kes erinevalt näiteks Rootsist ja Norrast pikemat mängudepausi ei tee. Muudatus sai kõigi koosolekutel osalenud klubide heakskiidu. Seetõttu algab Premium liiga hooaeg tavapärasest nädala võrra varem ning kalendris on rohkem nädalasiseseid voore.

Koduse jalgpallihooaja avab 23. veebruaril kell 19 Sportland Arenal Superkarikas, kus kohtuvad FC Flora – FCI Levadia. Valitsevat meistrit Florat ootab aga juba 4. veebruaril ees põnev kohtumine EJLi jalgpallihallis, kus kell 16 kohtutakse mängus Liivimaa karikale Läti meistri Jurmala FK Spartaksiga.

Kogu kalendriga saab tutvuda siin.