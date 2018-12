Premium liiga suurimal väravakütil on pakkumisi Venemaalt, Poolast ja Ungarist

Muu hulgas andis ta vihje, millises riigis teda tuleval hooajal näha võib. Pakkumisi võib veel juurde tulla, aga hetkel on 28-aastasel ründajal kosilasi kolmest riigist. "Praegu on parim aeg mõelda tuleviku peale. Hetkel olen saanud pakkumisi Venemaalt, Poolast ning Ungarist. Eks ole näha," vahendab Soccernet Liliu sõnu.

Liliu lisas, et tema unistus oleks mängida kunagi Inglismaa, Hispaania või Hollandi kõrgliigas. "Ma usun endasse, et üks päev ka täidan oma unistuse," lisas ta.

Küsimusi oli ka isiklikku laadi. Näiteks uuriti Liliult tüdruksõbra kohta. "Mul on neid palju olnud, aga hetkel olen vallaline. Kindlasti kavatsen millalgi pere luua ning abielluda, kuid ei mõtle sellele veel, sest minu elu on keeruline. Mul ei ole stabiilne elu ning ma reisin palju ringi. Aga loomulikult ma tahan kunagi perekonda luua. Hetkel ei oska öelda, kas naiseks on brasiillanna või mõni välismaalane, kindel on see, et ma tahan abielluda ..." vastas ta.

