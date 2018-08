Premium liiga parim väravakütt hakkab Maltat esindama

28-aastane ründaja mängis Maltal aastatel 2014-2016 kahes osas, esmalt Birkirkaras ja siis Gzira Unitedis, ning hiljuti pakuti talle saareriigi kodakondsust, kirjutab Soccernet.

"Mul on õigus saada Malta pass ja nii pakkus jalgpalliliit mulle võimalust rahvuskoondist esindada," selgitas Liliu. "Olen väga õnnelik, et suutsin seal veedetud ajaga nii hea mulje jätta. See on väga suur au ja ootan väljakutset väga."