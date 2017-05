Premium liiga kuu parimad on Pijpers ja Hunt

Jalgpalli Premium liiga aprillikuu parimaks treeneriks valiti Tallinna FC Flora juhendaja Arno Pijpers. Parim mängija tuleb FC Levadia edurivist, sest auhinna teenis Rimo Hunt.

Pijpersi käe all võitis FC Flora läinud kuul kõik kuus mängu väravate vahega 16:2. Avaringi järel on Flora tabelis 23 punktiga teisel kohal, sama palju punkte on teeninud liider Levadia.

Levadia ründaja Rimo Hunt paistis läinud kuul silma resultatiivsusega, kui lõi viies mängus neli väravat ja andis sama palju väravasööte.

Premium liiga parimatele on auhinnad välja pannud Science in Sport.