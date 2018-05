Premium liiga kuu parimad Kaljust ja Levadiast

Jalgpalli Premium liiga aprillikuu parimaks treeneriks valiti Aleksandar Rogic (Tallinna FCI Levadia) ja parimaks mängijaks Liliu (Nõmme Kalju FC).

Aprillis teenis Levadia Rogici käe all neli võitu ja ühe viigi, seejuures alistati otsene konkurent Flora. Liigatabelis on Levadia praeguseks kogunud 30 punkti, mida on täpselt sama palju kui Kaljul, kellega omavahel mängiti viiki.

Kalju ründaja Liliu lõi aprillis kaheksa väravat ja andis kolm väravasöötu. Brasiillane oli InStati koondtulemuse põhjal möödunud kuu parim. Kalju meeskond jällegi oli aprilli resultatiivseim 19 tabamusega.