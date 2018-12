Poom: noore Eesti väravavahiga ollakse Arsenalis väga rahul, ta saab aeg-ajalt esindusmeeskonnaga treenida

"Temaga ollakse väga rahul," kinnitas Poom Soccernet.ee-le. "Rääkisin temaga alles. Ta on ise rahul, kuidas on peaaegu pool aastat sisseelamist läinud ja ta on saanud mänguaega Arsenali U18 meeskonnas, olnud U23 meeskonnaga pingil ja mis veelgi toredam ja ma arvan, et ka arengule kasuks, on see, et ta saab suhteliselt regulaarselt esindusmeeskonna väravavahtidega ja vahest ka mängijatega trenni teha. See on kindlasti väga-väga hea väljund talle ja võimalus areneda ning saada nõu väravavahtidelt nagu Petr Cech ja Bernd Leno."

Järgmiseks tõenäoliseks piiri taha siirdujaks peab Poom tuleval aastal 16. sünnipäeva tähistavat Oliver Jürgensit. "Oliver Jürgens on ka kindlasti väga andekas noor jalgpallur, kes on käinud paljudes klubides prooviperioodidel ja ma siiralt loodan, et kui ta järgmisel aastal saab 16, siis ta teeb selle sammu välismaale. Ma tean, et see on ta eesmärk ja ka tema vanemad on võtnud selle sihiks ning ma loodan, et ka ta täidab selle. Kindlasti on vaja teha ka õige valik, aga ma arvan, et tema oleks järgmine, kellel avaneks võimalus."

Loe täispikka artiklit Soccernet.ee-st!