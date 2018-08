Poola viiendas liigas mängiv Vassiljev: loodan, et mind ikka koondiselaagrisse kutsutakse

Vassiljev tegi Piast II eest kaasa kõik 90 minutit, kui võõrsil alistati asjaarmastajatest koosnev Mokre Orzeli meeskond. Eesti koondislase kaaslasteks olid Piasti 17-19-aastased kasvandikud. Kohtumine võideti 3:2, Vassiljev lõi ühe värava.

"Tasemelt nagu Eesti teine-kolmas liiga," võrdles Vassiljev, kes end duubelmeeskonda kukutamise eest kuidagi alandatuna ei tunne. "Võtan seda olukorda nii, nagu ta on. See on mul ainuke võimalus väljakul olla, tunnetada selle suurust ja oma liigutusi. Üks asi on trenni teha, teine mängida. Proovin neid noori aidata nii, nagu saan."

Vassiljevi töörutiin näebki neil päevil ette duubelmeeskonnaga harjutamist. Nädal tagasi tegi ta kaasa samuti 3:2 võiduga lõppenud mängus Wilcza Wilki vastu, andes seal kaks väravasöötu. Viimase kõrgemal tasemel kohtumise pidas Vassiljev 9. juunil koondises Maroko vastu.

"Kui olen siin ja midagi ei muutu, siis teen seda sama edasi. Proovime otsida mingeid variante klubivahetuseks. Klubi poolt selleks mingit toetust ei ole. Kõik sõltub meist endist, kas me midagi leiame," rääkis Vassiljev.

Kui kaugel või lähedal klubivahetus tundub, ei tahtnud Vassiljev spekuleerida. Tema agent Jevgeni Novikov avaldas hiljuti intervjuus Sputnikule, et Vassiljevil oli juba uus klubi välja valitud, kuid Piast ei andnud üleminekuks luba. Läbirääkimised lepingu lõpetamise osas, mida on veel aasta jagu järel, kestavad edasi.

"Ei mõtle sellest üldse. See võib juhtuda, aga võib ka mitte kunagi. Võtame rahulikult. See periood, kui ma sellest väga palju mõtlesin, on möödas. Keskendun enda võimalikult heas vormis hoidmisele ja naudin rohkem aega pere seltsis," sõnas ta.