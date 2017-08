Poola esiliigaklubi omanik: Ojamaa tahtis liiga palju palka

Eesti jalgpallikoondise ääreründaja Henrik Ojamaa, kelle leping Hollandi esiliigaklubi Go Ahead Eaglesiga kestab järgmise suveni, oli lähedal liitumisele Poola esiliiga meeskonna Legnica Miedziga. Läbirääkimised jooksid aga eestlase liiga suurte nõudmiste tõttu liiva.

"Me olime juba temaga põhitingimustes kokku leppinud, kuid meil on klubis lepingutele seatud teatud standardid - kõik pallurid mängivad sarnastel tingimustel ning me pole nendes küsimustes paindlikud. See on aus teiste mängijate suhtes ning kaitseb ka klubi huve," rääkis Miedzi omanik Andrzej Dadello portaalile futbolfejs.pl.

Ojamaa asemel lõi Miedz käed hoopis kohaliku ründaja Fabian Piaseckiga, kes on portaali sõnul Wroclawis sündinuna "oma regiooni poiss" ning samuti klubile odavam üleval pidada. Varem on Poola meedia kirjutanud, et Miedz oli valmis Ojamaa Hollandi klubist välja ostma ning pakkus talle kaheaastast lepingut.

Ojamaa on sel suvel testimisel käinud ka Rootsi kõrgliigaklubi Halmstadsi juures, kuid ei avaldanud sealsetele treeneritele muljet. Ojamaa vastu olevat huvi tundnud ka värskelt Poola kõrgliigasse tõusnud Nowy Saczi Sandecja.