Pohlaku vastulause: mul oleks enda ees väga häbi, kui juhiksin organisatsiooni Tarmo Kingi poolt esitatud loogika järele

Tarmo Kink lausus eile Õhtulehele, et Magnus Pehrsson oli marionettnukk ning et tema koondisesse mittekuulumisega on seotud Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

"Ma arvan, et asi ei ole ainult Reimis või Pehrssonis,“ lausus 82 korda sinist särki kandnud Kink, kes tunneb end teenimatult koondisest kõrvale jäetuna. „Seal on teine inimene vahel, kes seal kõvasti niite tõmbab. Jalgpall kuulub ühele inimesele ja tema annab käske, kes peaks koondises olema, kes ei peaks."

Aivar Pohlak avaldas Soccernet.ee-s järgneva vastulause:

"Magnus Pehrsson juhib Malmö FF-ga Rootsi liigat. Tegemist on tugeva ja tulevikuga treeneriga, kelle Eestist lahkumise põhjused olid keerulised. Nimetada Magnust marionetiks .... Mul oleks enda ees väga häbi, kui juhiksin organisatsiooni Tarmo Kingi poolt esitatud loogika järele.

Muide, järgmises Jalka numbris vastab lugejate küsimustele just Tarmo Kink ja ta ütleb ühes vastuses, et ei suutnud oma jalgpalluripotentsiaali realiseerida. Olen Tarmoga nõus ja lisaksin, et tänasest loost tuleb välja ka üks põhjuseid, miks nii on läinud.

Iga riigi jalgpallis on rohkem ja vähem keerulisemaid persoone ja on tõsi, et mingil perioodil väga ammu oli Tarmo Kingi teemal tõepoolest üksjagu arutelusid, sest ta on paras tegelane ja teda tol perioodil nõustanud inimene oli seda veel rohkem. Samuti ei olnud motiivid kõige selle taga head. Samas iseloomustab Kinki kui jalgpallurit väga hea tehnika ja erakordne löök, kuid koos sellega käib kahjuks kaasa võimetus väljakul meeskonna heaks tööd teha. Treenerid nimetavad Tarmot "individuaalsportlaseks".

Need arutelud lõpetas Tarmo Rüütli, kes toetas Kinki ja andis talle võimaluse ennast väljakul tõestada. Kusjuures tuleb tunnistada, et meie aegade edukaimas valiktsüklis, mis päädis play-off'i jõudmisega oli just Kinki poolt Serbias löödud üks aegade ilusaimaid väravaid kogu tsükli murdepunktiks. Samas on tõsi seegi, et kui pall oleks selle rünnaku ajal auti läinud, oleks Kink välja vahetatud – vahetusmees oli platsi serval valmis, sest Tarmo ei teinud väljakul seda, mida meeskond vajas."

