Pohlak: Flora treenerikandidaatide ring on selge

Pelle Pohlak Foto: Madis Veltman

FC Flora president Pelle Pohlak tänas klubist lahkuvat Arno Pijpersit suure panuse eest ning tõdes, et loomulikult oleks hetkel nähtud hollandlast klubi juures ka edaspidi, kuid andis mõista, et klubi on ka sellise stsenaariumiga arvestanud ning uue peatreeneri suunal on esimesed sammud ka tehtud.