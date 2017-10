Pohlak Bosnia fännide pahateost: juba kätlemise ajal oli mängijates tunda närvilisust, ju nad aimasid, mis tuleb

Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak meenutas seoses Bosnia fännide raketiaktsiooniga, et külalismeeskonna fännides oli juba enne avavilet kätlemise ajal närvilisust tunda.

"Kätlemise ajal oli juba näha, et mängijad olid neil närvilised. Ju nad teadsid, mis tuleb või oskasid seda oletada," kommenteeris Pohlak 15. minuti paiku toimunud mänguseisakut, mille põhjustas tosinkond väljakule visatud signaalraketti.

"See võis ka põhjus olla, miks neil osad juhtivmängijad pingilt alustasid. Arvan, et nad ei tahtnud sellesse jamasse sekkuda. Ilmselgelt protestis see seltskond oma jalgpalliliidu ja tõenäoliselt ka koondise vastu."

Pohlaku sõnul Eesti alaliit Euroopa jalgpalliliidu UEFA otsust antud aktsiooni suhtes enam mõjutada ei saa. "Eks paarkümmend tuhat kergendame meie kukrut ja samapalju bosnialased," pakkus ta.





Pohlaku sõnul oli turvameeskonnal täna pürotehnikat raskem tribüünilt eemale hoida vihmase ja külma ilma tõttu. "Kui ilm on selline, et nõuab paksu riietust, siis kõiki varrukaid ja riideid on väga keeruline läbi lugeda. Lisaks kirjeldasid spetsialistid, et need olid hästi peenikesed vardad, mida nad kasutasid."

Eesti vutijuhi hinnangul antud intsident turvafirmale Meeskond järgmise aasta UEFA superkarikafinaali silmas pidades au ei teinud. Teatavasti võõrustab Lilleküla staadion tuleval augustil eurojalgpalli hooaja avamängu valitseva Meistrite liiga ja Euroopa liiga võitja vahel.

"Arvestades, et praegu käib UEFA superkarikamängu kolmas koosolekute voor ja 20 inimest oli siin, siis turvafirma plusspunkte kindlasti ei saanud," märkis Pohlak.