Pohlak avameelses intervjuus "Pealtnägijale": ma pole raha kunagi oluliseks pidanud, mu iga kuu lõpeb nulliga

Aivar Pohlakul täitub tänavu 25 aastat Eesti Jalgpalli Liidu tüüri juures, mis on omalaadne rekord. 55-aastane viie lapse isa on pikka aega olnud pildil, aga ometi täis vastuolusid ja salapära.

"Pealtnägijale" avas Pohlak end ootamatust küljest, alustades sellest, et lubas kaamera oma pelgupaika Saaremaal, Sõrve poolsaare metsade vahel, kirjutab ERR Sport.

"Ma olen hästi erakliku loomusega, võin väljapoole suhelda, minus on tahe muuta maailma, mida iganes, anda ühiskonnale, aga tõenäoliselt on emotsionaalne skaala mul hästi suur ja selle tasakaalus hoidmiseks vajan sellist teistsugust olukorda," rääkis Pohlak "Pealtnägijale".

Paljudele ehk üllatusena kirjutab Pohlak just siin isiklikus pelgupaigas muuhulgas ka novelle ja jutte. "See on jällegi viis enda tasakaalu hoidmiseks," tunnistas ta.

Rahast rääkides ütles jalgpallijuht, et jalgpalliliidust ja Flora klubist ta palka ei võta ning ainsaks sissetulekuks on firmast Sport&Net Grupp, mille põhitegevus on jalgpallurite vahendamine välismaale, saadav raha.

"Ma arvan, et ma saan korralikku palka. Aga see ei ole mingid kümned tuhanded, see on ikkagi tuhanded ja ma arvan, et see kulubki ära selliselt elades: lapsed, ise, kuldsõrmuseid ei kanna, ehteid ei kanna, Lõuna-Prantsusmaal maja ei ole," selgitas Pohlak. "Ma ei ole raha kunagi pidanud kuigi oluliseks, mu iga kuu lõpeb nulliga."