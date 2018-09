Põhimõttelise vastasseisu eel on Eesti jalgpallikoondise kohal küsimärgid

Naabritevahelised heitlused on palliväljakutel alati põhimõttelised ja eriti tuliseks kisuvad asjad siis, kui mängus on ka punktid. Seekordses Soome ja Eesti heitluses on võitlustandriks Rahvuste liiga. Arvestades, et avavooru järel on soomlastel tabelis kolm silma ja eestlastel ümmargune null, siis on meie koondis justkui sundseisus.