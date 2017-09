Platsile jooksnud Flora fänn: Infoneti fännid üritasid mu jopet dokumentidega põlema panna

Palju kõmu tekitanud Infoneti ja Flora fännide vaheline kaklus sai alguse sellest, kui viimaste fänn jooksis kohtumise ajal väljakule. Anonüümseks jäänud mehe enda sõnul nemad kuidagi vastaste toetajaid ei provotseerinud.

Miks sa platsile jooksid?

Ma jooksin platsile, sest võit oli nagunii kindel ning kõik käis emotsiooni pealt.

Ja mis juhtus edasi?

Pärast juhtus see, et ma olin enda sektori juures, kui tulid Infoneti fännid ja hakkasid lahmima igast nurgast. Lõpuks olin kahe tribüüni vahel korra pikali, mind aitasid sealt välja mu oma fännid ning sellega kaasnes päris tõsine trauma - tuvastati peapõrutus ning vasaku pöidla sidemete trauma. Nüüd ei saa paar nädalat tööle minna. Selle situatsiooni käigus löödi katki ka mu prillid, millega on hetkel kaasnenud see, et ma ei suuda kaugele näha kaugele. Mul on endiselt tugevad peavalud ja eile käisin politseis menetlustoimingute raames avaldust tegemas.

