Nõmme Kaljus end esimest korda juba möödunud suvel näitamas käinud Brasiilia jalgpallur Carlos Geovane sõlmis klubiga kolmeaastase lepingu, teatab klubi oma kodulehel.

24-aastane ründav poolkaitsja on Kaljuga teinud kaasa sisuliselt kogu talvise ettevalmistusperioodi ning näidanud ennast ka kontrollmängudes.

"Kalju on suurepärane klubi, meil on väga hea meeskond, kus iga mäng on väljakutse. Mul on hea meel olla osa klubist, kus saan arendada oma karjääri ja kus on eesmärk võita tiitleid!“ sõnas Geovane.

“Carlos pole tüüpiline brasiillane, kes soovib tööd teha ainult palliga, tema panus meeskonna tegevusse on väga suur. Ta oli meie juures kaua testimisel – selle aja jooksul suutis ta ennast näidata heast küljest ja teenis sellega endale ka lepingu. Mängija, kelle prioriteetideks on meeskonna nõudmiste heal tasemel täitmine, on alati väärtuslik ükskõik millisele klubile,“ lisas esindusmeeskonna abitreener Sergei Terehhov.

Viimati pallis Geovane Bosnia ja Hertsegoviina klubis Mostari Branitelj, kus lõi 17 mänguga kaks väravat.