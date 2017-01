FC Flora jalgpalliklubi peatreener Arno Pijpers tunnistas klubi Facebooki lehel fännide küsimustele vastates, et tal on olnud võimalusi hakata juhendama paari Hiina klubi.

Pole saladus, et Hiina jalgpallis liiguvad suured rahad. Eesti mängijatest on seal oma finantsilist tulevikku kindlustamas käinud Andres Oper, Raio Piiroja ja Vladimir Voskoboinikov. Värske Flora peatreener ei välistanud, et temagi ühel päeval Hiina siirdub.

"Mul on olnud juba võimalusi seal käia. Isegi Eestiga oleme korra Hiinas mänginud ja peale seda olen sealt pakkumisi saanud, aga ma arvan, et nad on veel kõvasti maas, eriti jalgpallikultuuris. Ehk usun, et nad peavad seda veel kõvasti parandama. Aga ausalt öeldes, olen tegelikult sisuliselt igalpool maailmas töötanud, ehk ka Hiina on samuti variant."

Vaata täispikka intervjuud: