Pijpers: Sloveenia klubi eurosarjas toob meelde traagilised mälestused

FC Flora peatreener Arno Pijpers tunnistas, et soovis Euroopa liiga avaringi loosis vältida kahe riigi klubisid: Kasahstani, kus hollandlane pikalt töötas, ning Sloveeniat, mis on talle eelkõige meelde jäänud ülimalt kurva mälestuse poolest.

Paraku loositi Florale vastaseks FK Domžale - Sloveenia eelmise hooaja neljas klubi.

"Imelik - ütlesin enne loosimist abikaasale, et tahaksin vältida kahte asja – kohtuda Kasahstani või Sloveenia klubiga. Aga üks neist kahest meile vastu tuli," sõnas Pijpers. "Kui viimati Floras töötasin (hooajal 2004/05 - R.O.), siis pidasin oma viimase euromängu just Sloveenias, kus juhtus midagi kohutavat."

Mõistagi viitas Pijpers Flora ajaloo kõige traagilisemale välissõidule, kui päev enne Meistrite liiga kohtumist FK Goricaga uppus mägijõkke ujuma läinud toonane klubi väravavahtide treener Valdemaras Martinkenas.

"See on keeruline loos. Sloveenia klubid pole midagi lihtsat. Aga ehk on see võimalus halvad mälestused minevikku jätta."

Esmaspäevase 2:0 võidumänguga Nõmme Kalju üle jäi Pijpers mõistagi rahule - enne tähtsaid euromänge saadi hea karastus. Neljapäeval kohtutakse sparringmatšis veel Stockholmi AIK-ga, Euroopa liiga avamäng ootab ees tuleval neljapäeval, esmalt võõrsil.