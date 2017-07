Pijpers ei häbenenud tunnistada, et lasi florakatel seisu hoida

FC Flora peatreener Arno Pijpers tunnistas pärast kohtumist FC Levadiaga häbenemata, et rivistas Kadrioru staadionil oma meeskonna Levadia rünnakuid tõrjuma, esimeseks oma seljatagune kindlasti puhtana hoida.

„Kui oled tabelis rivaalist ees ja 0:0 viik on sel päeval su maksimum, siis tuleb see võtta ja rahul olla. Me ei olnud piisavalt teravad ja täna oli 0 : 0 meie maksimum,“ tunnistas Pijpers. „Levadia võttis riske, aga mitte nii palju, et me suutnuks neile vasturünnakutega ohtlikuks saada. Olnuks vastane rumalam, võinuks sellest saada päris tüüpiline Mourinho mäng. Aga ei olnud,“ rääkis Pijpers.

Flora edestab Levadiat Premium liiga tabelis endiselt nelja silmaga. Kahele konkurendile lähenes aga Pärnu Vapruse 3:0 alistanud Nõmme Kalju, kes kaotab Levadiale viie ja Florale üheksa punktiga.