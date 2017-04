Penaltil eksinud Kalju võitis hilisest väravast Paidet

Nõmme Kalju alistas jalgpalli Premium liigas koduväljakul Paide linnameeskonna alles Igor Subbotini 84. minuti väravast.

3. minutil oli võimalus Kaljul varakult juhtima minna, kuid Magnus Karofeldt tõrjus Andrei Sidorenkovi penalti. Ülejäänud mäng kulges Kalju domineerimisel, kes oma arvukaid võimalusi siiski 84. minutini väravaks realiseerida ei suutnud.

"Võimalusi oli piisavalt, mida realiseerida. Tegime endal ise võidu raskeks. 1:0 pealt oleks kergem olnud mängida, sest siis oleks pidanud ka Paide rohkem välja astuma," sõnas Kalju paremkaitsja Karl Mööl.

"Kurb tõesti, et kaotasime vaid ühest väravast," ütles Karofeldt. "See on Kalju trump - pall kasti ja äkki saame löögile. Väga kurb. Esimesel poolajal tegime ilusti kaitsetööd ja kõik sujus. Teisel poolajal oli tunda Kalju survet. Püüdsime veel viimastel minutitel võtta veidi riske, aga paraku ei saanud ühte tagasi löödud."

Võit tõstis Kalju samadele punktidele liider FC Levadiaga (10 p), kellele annab eelise parem väravate vahe. Paide jätkab nelja vooru järel 3 punktiga 7. kohal.

4. vooru viimases mängus võõrustab FC Flora kell 19 Sportland Arenal Tartu Tammekat.