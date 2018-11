Peatreener Frantsevi leping Nõmme Kaljuga pikenes automaatselt aasta võrra

Kalju president Kuno Tehva kinnitas Delfile, et 59-aastase Venemaa treeneri lepingus oli punkt, mis sätestas, et meistriks tuleku korral juhendab ta meeskonda ka järgmisel aastal Meistrite liigas ning see plaan ka ellu viiakse. Tänasel kohtumisel sai see fakt kinnitatud.

Selle hooajaga lõppes leping abitreener Sergei Terehhoviga, kelle jätkamist Tehva sõnul samuti soovitakse.

Kes mängijatest kindlasti Kaljus jätkab, on Tehva sõnul veel vara öelda. "Praegu on veel raske öelda. See võtab natuke aega. On jätkajaid, on lahkujaid ning kindlasti muudame meeskonda," sõnas ta.

2018. aasta Premium liiga suurim väravakütt Liliu teeb usutavasti karjääri sammu edasi. "Tõenäoliselt toimub üleminek, millest ka Kalju kasu saab. Paar alternatiivi on meil juba uue ründaja osas ka, midagi me juhuse hooleks jätnud ei ole," lisas Tehva.