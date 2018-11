Pärnu Vaprust juhendavad uuest hooajast Pajula ja Midenbritt

"Mul on väga hea meel, et oleme saanud paika treenerite meeskonna, kes juhendavad meie klubi esindusmeeskonda uuel hooajal Esiliigas," sõnas juhatuse esimees Jaak Roossaar Pärnu Vapruse kodulehel. "Kuna Taavi Midenbritt on võistkonnaga seotud olnud viimased kaks hooaega ning kogenud Kalev Pajula on varasemalt treeninud suuremat osa praeguse meeskonna tuumikust, siis leidsime, et kõnealune kooslus on meie jaoks parim, et viia meie noor meeskond järgmisele tasemele. Otsusega edasi minna võrdse kahe peatreeneriga, tuli ühiste arutelude tulemusena."

"Tänan klubi usalduse eest," lisas Kalev Pjaula. "Otsus uus amet vastu võtta ei tulnud kergelt, kuna pooleli jäi töö U-17 poistega. Samas on tõsiseks väljakutseks uuesti esindusvõistkonda treenida. Tean, miks siin olen ja mida tahame koos Taavi ning poistega saavutada."

"Pärast kahte õpetlikku aastat Marko Lelovi ja Indrek Zelinski kõrval abitreenerina töötades, ootan huviga koostööd järgneval perioodil kogenud Kalev Pajulaga, sest meie nägemused ning eesmärgid klubi esindusmeeskonna arengu suhtes ühtivad," sõnas Taavi Midenbritt. "Kuigi meie esindusmeeskond koosneb hetkel amatöörmängijatest, on viimased kaks hooaega treenitud kui profimeeskonnad ning see annab meile Kaleviga hea lähtepositsiooni tööd jätkata."