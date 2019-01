Pall on Bogdan Vaštšuki väravas

Enne hiljutisi sõprusmänge Soome ja Islandiga kerkis uuesti päevakorda endise noortekoondislase, Bulgaaria liigas leiba teeniva Bogdan Vaštšuki küsimus. Jaanuarikuised sõprusmängud olnuks just see koht, kus A-koondise karastuseta 23-aastast ründavat poolkaitsjat proovida.

Reim pole aga Inglise klubi Readingu jalgpalliakadeemia kasvandikku rahvusmeeskonda kutsunud, sest viimane olevat ühele 2015. aasta U-21 kutsele vastanud eitavalt. Peatreeneri sõnul on Vaštšuk lausa öelnud, et ei soovi enam kunagi Eestit esindada. Mängija on sellise väite korduvalt ümber lükanud ning intervjuus Õhtulehele teatanud, et „ei tahagi sellist Eestit esindada, kes sinu kohta s*tta ajab”.

Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak tunnistas, et on isiklikult Vaštšuki mängutaseme kohta uurinud Vaštšukiga väljakut jaganud inimestelt.