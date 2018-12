Päkapikud tõid Tallinna Kalevile Bermuda koondise kaitsja

Lee on on pallinud peamiselt Inglismaa ja Bermuda liigades. Viimati esindas ta Loughborough Dynamo FC klubi. Kodumaa koondises on ta väljakule jooksnud 12 kohtumises.

Samuti andis Kalev täna teada, et on omandanud 18-aastase keskkaitsja Kaspar Lauri mängijaõigused. Paide linnameeskonnale kuulunud Laur mängis lõppenud hooajal Kalevis laenulepingu alusel, saades Premium liigas kirja 25 mängu ja kaks väravat.

Lisaks teatati, et Kalevis jätkab 24-aastane Kevin Rääbis, kes lõi tänavu kõrgliigas kaheksa väravat ja andis kolm resultatiivset söötu.