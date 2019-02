Paidest Bulgaaria kõrgliigasse! Trevor Elhi sai klubikaaslaseks teisegi Eesti äärekaitsja

22-aastane Tur mängis Paide linnameeskonnas alates 2017. aasta algusest. Kahe hooajaga on ta Premium liigas kirja saanud 56 mängu ja 2 väravat. Eesti U21 koondist on Tur esindanud viies kohtumises.

"Eelmise aasta juulis sõlmisime Edgariga uue pika lepingu ning tänavuse hooaja eel otsustasime koos treeneritega, et Edgar võiks end võimaluse korral kõrgemal tasemel proovile panna. Bulgaaria meistriliiga on mängijale kindlasti suur samm edasi ja loodame, et ta suudab end seal parimast küljest näidata," rääkis Paide linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli.

"Kuigi Edgar liitus 2017. aastal Paidega ääreründajana, on ta end juba ühe hooajaga äärekaitsjana tõestanud ning tal on kõik eeldused jõuda tulevikus sel positsioonil ka Eesti koondisesse. Hoia Paide lippu Bulgaarias kõrgel Edgar!"

Botev hoiab Bulgaaria kõrgliigas poole hooaja peal 24 punktiga üheksandat kohta. Järgmine ametlik mäng on Elhi ja Turi klubil 16. veebruaril Bistritsa Vitosha vastu.