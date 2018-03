Paidele punkte kaotanud Levadia peatreener: me ei hooli praegu liiga palju tulemustest ja punktidest

Tallinna FCI Levadia serblasest peatreener Aleksandar Rogic tõdes Paidega tehtud 1:1 viigimängu järel, et ta ei hooli nii hooaja alguses tulemusest, vaid sellest, kas meeskond saab aru, kuidas oma eesmärkideni jõuda.

"Muidugi me ei saa tulemusega rahul olla, aga samas oli hea mäng, millest saame mõned õppetunnid kaasa võtta," lausus Rogic lõpuvile järel Soccernet.ee-le.

"Hooaeg just algas, esimene mäng on alati keeruline. Ma ei hooli liiga palju tulemustest ja punktidest, mis hooaja alguses saame - ma hoolin sellest, et saaksime aru, kuidas me oma eesmärkideni jõudma peaksime. See mäng aitab meil lahendada kõik sellised probleemid kohe nüüd ja praegu."

Mis täna ikkagi valesti läks, et punktidest ilma jäädi? "Muidugi kui sa raiskad nii palju võimalusi, nagu me esimesel poolajal tegime, siis kui sa ei tapa varakult selliseid mänge ära, võibki probleeme oodata. Vastasel tekkiski väravamomente. Alati võib oodata, et vastasel üks-kaks momenti tekib. Tekkis, lõid värava ja palju õnne neile viigi puhul!"

Teistes tänastes mängudes alistas FC Flora 1:0 Viljandi Tuleviku, Narva Trans 5:0 FC Kuressaare ning õhtu viimases Tartu Tammeka 1:0 Tallinna Kalevi.