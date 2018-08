Paide sai Narvas rekordpubliku ees magusa võidu ning tõusis Tammeka kannule

Eesti jalgpalli Premium liiga 21. vooru jätkas võidukalt Paide Linnameeskond, kes alistas võõrsil Narva Transi 2:1.

Narvalased alustasid kohtumist paremini, kui läksid Dmitri Barkovi tabamusest 23. minutil juhtima. Paide vastas magusalt avapoolaja üleminutil, kui Henri Hansoni hea söödu realiseeris väravaks Ander Ott Valge.

Valge tõusis teisel poolajal ühtlasi Paide kangelaseks, kui sai 56. minutil kirja ka oma teise tabamuse, mis osutus ka võiduväravaks.

Sealjuures toimus kohtumine Narva Kreenholmi staadionil koguni 824 pealtvaataja ees, mis on Transi jaoks selle hooaja tippmargiks. Viimaste kohtumiste suured publikunumbrid on suuresti tulnud tänu UEFA pilootprojektile: suvest alates on Transi, FC Flora ja Tartu Tammeka juures tööl kogukonnajuhid, kelle ülesandeks ongi kogukonna kaasamine ja publiku staadionile toomine.

Premium liiga tabelis tõusis Paide Tartu Tammeka kõrvale 26 punkti peale.

21. voorus on homme kavas veel kolm kohtumist: Nõmme Kalju kohtub Tallinna Kaleviga, FC Kuressaare FC Floraga ning FCI Levadia Tartu Tammekaga.

Tabeliseis: