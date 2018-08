Paide noore ründaja vastu tuntakse huvi Taani kõrgliigast

Juulis oskuseid Poola meistrile Varssavi Legiale näitamas käinud Piht on Taanis selle nädala lõpuni. Mullu esiliiga võitnud ja tagasi Superligasse tõusnud Vejle on viiekordne Taani meister, kuue vooru järel paiknetakse tabeli alumises osas. Võidetud on üks ja viigistatud kolm mängu, vahendab Soccernet.

Eesti kõrgliigas on Piht minuteid saanud 28 mängus ja löönud kolm väravat. Noor ründaja ei oleks Vejles sugugi esimene eestlane - eelmise kümnendi keskel kuulusid klubi ridadesse Sander Post ja Urmas Rooba, selle alguses aga Kaimar Saag.