Paide Linnameeskonnaga liitus Eesti koondise silmapiiril olev ründaja

23-aastane Kauber on viimased kuus aastat suuresti veetnud välisklubides, esindades Soomes Turu Palloseurat, Sloveenias NK Krkat ja NK Tomlinit ja Lätis FK Jelgavat, kirjutab Paide oma Facebooki lehel.

Eelmise aasta jaanuaris liitus Kauber Walesi klubiga The New Saints FC, kelle ridades õnnestus võita Walesi meistrikuld. Hooaja teises pooles mängis Kauber Soome esiliiga meeskonnas Ekenäs IF.

Premium liigas on Kauber mänginud vaid 2016. aastal, mil hooaja hõbedaga lõpetanud FC Levadia ridades lõi ta 16 mänguga 8 väravat. Seejuures tegi Kauber oma Premium liiga debüüdi 7:1 võidumängus Paide Linnameeskonna üle, lüües 2 väravat ja andes 2 resultatiivset söötu.

Eesti noortekoondiste eest on Kauber kaasa teinud koguni 66 mängus ja löönud 10 väravat.

Kevin Kauber: „Väga hea meel on liituda noore ja ambitsioonika Paide Linnameeskonnaga. On näha, et Paide on vaeva näinud sooviga tugevdada meeskonda veelgi ja teha liigas samm edasi. Üks suurtest põhjustest, miks Paidega liitusin, ongi just see, et meeskonnal on tahtmist mängida kõrgemal tasemel ja eesmärgid on kõrged.“