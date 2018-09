Paide linnameeskonnaga liitus 30-aastane Sloveenia ründaja

Oma karjääri jooksul on kogenud Djermanovic tulnud nii Bulgaaria meistriks (FC Litex Lovetchi ridades 2011) ja Sloveenia meistriks (Ljubljana Olimpijaga 2016) ning mänginud ka Serbia, Bosnia ja Kasahstani meistriliiga klubides.

„Esimesed muljed nii klubist, mängijatest kui ka treeneritest on väga head, mind on hästi vastu võetud ja loodan kiiresti meeskonda sulanduda. Klubi on ambitsioonikas, kuid seatud eesmärkideni tuleb minna sammhaaval," rääkis Djermanovic klubi pressiteates.

"Erinevatest liigadest saadud kogemusepagasiga soovin meie noort meeskonda aidata, sest just noored mängijad on Paide Linnameeskonna tulevik!"