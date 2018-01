Paide Linnameeskonnaga liitub itaallasest väravavaht, kes on olnud pingil ka Serie A-s

Paide Linnameeskonna jalgpallitiimiga liitub uueks hooajaks 20-aastane Itaalia väravavaht Andrea Liotti.

Ligi kahemeetrine ja kõigest 20-aastane Itaalia väravavaht Andrea Liotti on Carpi ridades isegi Serie A-s pingil olnud. Detsembris liitus ta Paide treeningutega ja klubile on meeldinud see, mida mees näidanud on.

"Oma kabariitide juures näeb ta välja nagu väravavaht. Nii nagu peab! Eelmisel aastal oli meil probleeme, ei saanud omale pikakasvulist väravavahti lubada. Aga täna ta treenib meiega, ta on tubli olnud ja ta jääb meiega," kinnitas Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko Soccernet.ee-le, et Liottiga sõlmitakse leping.