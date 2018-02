Paide linnameeskonna president: Eesti liiga rahastussüsteem on selgelt vildakas

Paide linnameeskonna president Veiko Veskimäe kritiseeris teravalt Eesti jalgpalliliiga rahastussüsteemi, märkides, et suurt raha jätkub vaid eurokohtadel platseeruvatele meeskondadele.

"Kui rääkida üldse tervikuna jalgpallist, siis pean meie kõige suuremaks väljakutseks seda, kuidas suudetakse luua selline keskkond jalgpallis, et kõikidel klubidel on võimalik edasi areneda," rääkis Veskimäe Soccenet.ee-le.

"Täna on ju liiga rahastussüsteem selgelt vildakas – kogu liigas saadaolev raha, UEFA toetused ja asjad, sisu mõttes suur raha, jagatakse kõik ära ainult nende vahel, kes jõuavad eurokohtadele. Kõikidele tagumistele klubidele ei lähe klubi arendamiseks midagi. See on üks teema, mille tõstatasin kohe, kui ma selle jalgpallikarusselliga liitusin ja mis on tänaseks saanud ka selge jätku."

Kas see tähendab, et Veskimäe toetab kahe käega jalgpalliliidu plaani luua 2020. aastaks solidaarsusmehhanismide abil täisprofessionaalne liiga? "Jaa, absoluutselt. Ma olen olnud selle mõtte juures algusest peale ja arvan, et see on väga oluline samm, et Eesti jalgpall läheks edasi," vastas ta.