Paide Linnameeskond tegi ajalugu ja müüs esmakordselt mängija välisklubisse

Iyede üleminek tõestab, et ka Eesti klubil on võimalik noort välismängijat edukalt arendada ja on ilmselge, et meie treenerite meeskond väärib kiidusõnu. Tänavu oleme taustajõudusid tugevdanud – peatreener Zahovaiko, abitreener Erki Kesküla ja väravavahtide treener Jüris Sahkuri kõrval on täiskohaga esindusmeeskonna treeningute juures füsioterapeut Raiko Karpov. Eriti tõstaks esile aasta alguses meie tiimiga liitunud Eesti kiireima mehe Marek Niidu head tööd, sest meeskonna füüsiline võimekus ja vastupidavus on tänavu oluliselt tõusnud.

Meie valitud kurss on kindel – soovime olla Eesti noortele mängijatele parimaks väljundiks Premium liigas, leida ja arendada põnevaid talente välismaalt, hoida meeskonnas ka piisava koguse kogemust ning pakkuda sellele kooslusele väga häid treeningtingimusi. Peame olema järjekindlad ja kannatlikud, kuid samm-sammu haaval tõuseb meie keskmine tase ning kaugel pole enam ka aeg, kus igal aastal hakkab esindusmeeskonna uksele koputama üha rohkem meie klubi oma kasvandikke Järvamaalt. Sammyle aga tuult tiibadesse ja HELD OG LYKKE!“

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: „Paide Linnameeskonna juhtkond tegi eelmisel aastal riskantse otsuse palgates minu kui kogenematu treeneri. Võtsin väljakutse vastu ja otsustasime üheskoos, et ehitame treeningplatvormi, mis on mõeldud andekatele noortele, kes soovivad/unistavad headeks jalgpalluriteks saamisest. Arvestades meie majanduslike võimalusi pidime leidma viisi, kuidas seda kõike maksimaalselt enda kasuks ära kasutada. Pannes prioriteedid paika, leidsime, et treeningprotsess ja selle realiseerimiseks vajalikud tingimused on esmatähtsad. Siinkohal soovin südamest tänada juhtkonda usalduse ja ratsionaalse mõtlemise eest. Usun, et staffiga oleme oma treeningprotsessi 1,5 aastaga viinud heale tasemele, kuigi arvan, et see on üks lõputu protsess, sest jalgpall areneb võimsate kiirustega ja me ei tohi sellest rongist maha jääda.

Mul on äärmiselt hea meel tõdeda, et meie töö hakkab vilju kandma. Samson, kes liitus meiega eelneval suvel, teeb oma karjääris järgmise saamu. Ma ei saa öelda, et Samsoni testiperiood andis meile kindlustunde, et tegemist on superandeka mängijaga. Midagi temas siiski oli ja me otsustasime anda talle võimaluse. Oma nooruse tõttu oli ta esiti üpris naiivse mõtlemisega, kuid nägime, et ta on õppimisvõimeline ja me lihtsalt pidime andma talle kohanemiseks aega.

Tulles meile ääremängijana pidime olema kannatlikud ja leidma talle sobiva positsiooni oma potentsiaali realiseerimiseks. Nihutades teda ettepoole ründaja kohale saime koheselt aru, et see oli õige käik. Nüüd, kus ta on sõlminud lepingu uue klubiga, olen jätkuvalt oma algse arvamuse juures, et Samson ei ole superandekas mängija, kuid ta on ehe näide sellest, kuidas töökus ja sihipärane töö võib tuua edu. Soovin kogu südamest Samsonile edu edaspidises karjääris. Võime ju mõelda, et me kaotasime resultatiivse mängija, kuid tema lahkumine ei kurvasta mind absoluutselt, sest mul on teisi häid noori, kes väärivad mänguaega.”