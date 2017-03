Jalgpalli Eesti meistriliigas mängiva Paide Linnameeskonna esindusmeeskonna treenerite tiim sai väärt täienduse, sest klubiga sõlmis lepingu 28-aastane kataloonlane Gabriel Garcia Xatart.

Vjatšeslav Zahovaiko abitreenerina sel nädalal tööd alustanud „Gabri“ jaoks pole Eesti jalgpallimaastik sugugi tundmatu, sest aastatel 2015-2016 oli ta FC Levadias noortetreener ja U21 meeskonna abitreener ning eelmise hooaja teises pooles 10-kordse Eesti meistri FC Flora juures Argo Arbeiteri abitreener. Gabriel Garcia Xatartil on UEFA Pro treenerilitsents.

Gabriel Garcia Xatart: „Kui Paide Linnameeskonna juhtkond võttis minuga ühendust ja rääkis tulevikuvisioonist, soovist kasvada profiklubiks, kes võitleb tänaste tippudega tiitlite peale, siis avaldas see mulle sügavat muljet. Aga veelgi olulisem on, kuidas selleni soovitakse jõuda. Fookus on selgelt noortel Eesti mängijatel, kellele antakse võimalus läbi mänguminutite tõusta liidrirolli. Ma usun, et suudan Paidet aidata oma mängusüsteemi väljatöötamisel ja arendamisel nii esindusmeeskonnas kui klubis laiemalt.“

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: „Mul on väga hea meel, et Gabri on meiega liitunud, ta on väga kenasti meeskonda sulandunud ja on oluline, et meie vaated jalgpallile ühtivad. Kuna ta ise on Barcelonast pärit, siis mõistagi tema lemmikmeeskonnaks on alati olnud FC Barcelona ja teda on ka koolitatud vastavalt sellele. Tema kogemus on kindlasti mulle väga kasulik ning alustava treenerina on temalt väga palju õppida. Ma eeldan seda, et me saame alati pidada väga hea konstruktiivse dialoogi ja leida need õiged lahendused, mis meeskonnale kõige paremini sobivad. Ta saab olema meie mängustiili kujundamisel suureks abiks!“