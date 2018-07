Paide Linnameeskond pikendas kahe põhitegijaga lepingut

Paide Linnameeskond pikendas lepinguid ründaja Samson Iyede ja äärekaitsja Edgar Turiga.

21-aastane Tur liitus Paide Linnameeskonnaga 2017. aastal FCI Tallinnast ning on pooleteise hooajaga Paide Linnameeskonda esindanud 42 Premium liiga mängus. Tänavu on Eesti U21-koondislane oma varasema ääreründaja positsiooni vahetanud edukalt vasakkaitse vastu.

Edgar Tur: „Mul on hea meel jääda Linnameeskonda, tahan teha kõik, et oleksime tabelis kõrgemal. Aitäh staffile ja klubile usalduse eest! Isiklikuks eesmärgiks on stabiilselt mängida, anda resultatiivseid söö-te, lüüa väravaid ja teenida kutse Eesti koondisse. Ja loomulikult arengu jätkudes jõuda tulevikus ka välisklubisse.“

20-aastane Iyede liitus Paide Linnameeskonnaga 2017. aasta juulis Taani suurklubi FC Midtjyllandi akadeemiast. Kui mullu jäi tema saldoks 19 mänguga 4 väravat, siis tänavu on nigeerlane 16 Premium liiga mängus skoori teinud 8 korral. Viimase 6 mänguga on Iyede löönud koguni 7 väravat ning oma heade esitustega teenis ründaja Premium liiga maikuu parima mängija tiitli.