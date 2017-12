Paide Linnameeskond pikendas Eesti koondislastega lepingut

Novembris Eesti jalgpallikoondises debüüdi teinud Paide Linnameeskonna kaitsjad Sören Kaldma ja Michael Lilander pikendasid klubiga lepingut 2019. aasta lõpuni.

20-aastane äärekaitsja Michael Lilander liitus Paide Linnameeskonnaga 2015. aastal. Kolme hooajaga on Loo Jalgpalliklubi kasvandikul seljataga juba 95 Premium liiga mängu. Tänavu tegi Lilander kaasa 34 meistriliiga mängus ning lõi 6 väravat. Erinevates Eesti noortekoondistes on Lilander saanud kirja 21 kohtumist.

21-aastane Sören Kaldma liitus lõppenud hooaja eel Paide Linnameeskonnaga Nõmme Kaljust ning kujunes kiirelt meeskonna üheks põhimängijaks. Sel hooajal mängis varem pigem keskväljal tegutsenud Kaldma suuresti keskkaitses ning osales 34 meistriliiga mängus. Tema üleminutite võiduvärav hooaja viimases mängus Pärnu Vaprusega tõstis Paide Linnameeskonna liigatabelis kaheksandalt kohalt kuuendaks.

Pärast Premium liiga hooaja lõppu olid nii Lilander kui Kaldma läbi aegade esimeste Paide Linnameeskonna mängijatena osalised Eesti A-koondise Okeaania turnee mängudes – Kaldma tegi debüüdi Fidži vastu ja sai kirja 3 koondisemängu, Lilanderi debüüt leidis aset mängus Vanuatu vastu.

Michael Lilander: “Mul on hea meel, et leidsime klubiga lahenduse, mis sobib nii mulle kui ka Paidele. Ootan juba hooaja ettevalmistust ning loodan, et suudame uut aastat alustada sealt, kus see lõppes eelmisel hooajal. Kõik eelnevad kolm aastat, mis olen Paides mänginud, on olnud erinevad ning huvitavad. Loodan, et uuel hooajal oleme valmis tegema sammu edasi nii meeskonnana kui ka individuaalselt.“

Sören Kaldma: “Hea meel on jätkata Paides oma jalgpallikarjääri, ootan huviga väljakutseid, mis seisavad ees tulevasel hooajal, et neid ühtse meeskonnana ületada. Annan endast kõik, et kanda meeskonnas tähtsat rolli ja jõuda seatud eesmärkideni. Hooaja ettevalmistus on peatselt algamas ja mina olen täis töötahet, et hooajale minna vastu kõrgel tasemel.“

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: “Michael ja Sören tegid hea hooaja, eriti tõstan esile Premium liiga viimast ringi, kus mõlemad näitasid stabiilset mängu. See ei jäänud märkamatuks ka A-koondise treeneritele, mille tulemusena teenisid poisid välja koondisekutse. Loodetavasti annab kogetud A-koondise atmosfäär ja see võimas tunne esindada riiki kõige kõrgemal tasemel neile lisamotivatsiooni edasises karjääris. Nii mul kui kogu klubil on hea meel, et see jätkub Paide Linnameeskonnas!“