OTSEPILT DELFI TV-s | FC Flora kaotas Meistrite liiga eelringis Iisraeli tšempioni vastu avapoolaja 0:2

Kokku on Euroopas mängitud 48 kohtumist, millest on võidetud vaid kuus, viigistatud 12 ning kaotatud lausa 30. Võrdluseks: näiteks Flora suur rivaal FC Levadia on Euroopas osalenud 19 hooajal ning esimese vastase alistanud kümnel korral, Nõmme Kaljul on vaid kaheksa eurohooajaga ette näidata viis avaringist edemist.

Flora on Euroopas viimasel ajal suutnud hästi pallida ainult kodus: viimasest 12 kodus peetud eurolahingust on saadud kaks võitu ja kuus viiki. Mõlemad võidud tulid lähiaastatel: 2015. aastal alistati 1:0 makedoonlaste Rabotnicki, 2016. aastal skooriga 2:1 Gibraltari klubi Lincoln Red Imps, kellele hiljem häbiväärselt võõrsil 0:2 kaotati.

Mullu näidati Sloveenia klubi Domžale vastu väga head mängu kodukohtumise avapoolajal, kui Zakaria Beglarišvili ja Mihkel Ainsalu väravatest 22. minutiks 2:0 ette mindi, ent vastased suutsid mängu tagasi tulla ning lõpuminutite tabamustest 3:2 võiduga ära sõita.

Vastased varasemate aastate oponentidest tugevamad

Kuigi Eesti jalgpallisõbrale ei pruugi seekordse vastase Hapoeli klubi nimi esialgu midagi öelda, on tegelikult tegemist viimastel aastatel vägagi korralike saavutusteni jõudnud meeskonnaga ning Flora viimaste hooaegade tugevaima vastasega. Viimasel kahel hooajal on Meistrite liiga kvalifikatsioonis jõutud play-off ringi ehk viimase tõkkeni enne alagrupiturniiri ning seal napilt kaotatud: mullu jäädi võõrsil löödud väravate reegli tõttu alla sloveenide Mariborile, tunamullu koguskooriga 4:5 šotlaste Celticule.

Kaotus Meistrite liiga kvalifikatsiooni play-offis viis Hapoeli mõlemal aastal automaatselt Euroopa liiga alagrupiturniirile. Kaks hooaega tagasi tehti grupifaasis selg prügiseks nii Milano Interil kui Southamptonil ning pääseti 32 parema hulka, eelmisel hooajal alagrupist edasi ei saadud.

"Tegu on tugeva vastasega ja me teame seda hästi. Neil on viimastel aastatel eurosarjas hästi läinud. Nende tase avaldas meile muljet, aga samal ajal teame, et ka meil on omad võimalused," oli värskelt Flora „teiseks peatreeneriks" toodud Arno Pijpers mängueelsel pressikonverentsil positiivne.

"Oleme kodutöö teinud nii hästi kui võimalik. Seda näeb homme [täna - toim], kui hästi me platsil hakkama saame."

Lisaks Pijpersile saab Flora täna kasutada veel mitut uut meest - meeskonna juurde on naasnud ründaja Rauno Sappinen, samuti on üles antud värskelt Nõmme Kaljust ostetud kaitsja Henrik Pürg ja poolkaitsja Vlasi Sinjavski.

Uus võimalus avaneks isegi kaotuse korral

Tänavusel eurosarjade hooajal on esimest korda kehtimas uuenenud süsteem, mille kohaselt jätkavad ka Meistrite liiga esimeses eelringis kaotanud meeskonnad teekonda Euroopa liiga kvalifikatsioonis. Varasemalt tuli sellise võimaluse saamiseks jõuda Meistrite liigas vähemalt kolmandasse eelringi ehk alistada üks vastane - Eesti meisterklubi oli tavaliselt asetatud kohe teise eelringi.

Uue süsteemi kohaselt tuleb aga senisest enamatel klubidel alustada Meistrite liigas esimesest eelringist - ihaldatud alagrupiturniirile pääsemiseks tuleb alistada koguni neli vastast jutti.