OTSEBLOGI | VAR tühistas Cagliari viigivärava, Inter ikka juhib, tervisega kimpus Klavan vahetati poolajal välja

Milano Inter - Cagliari

90. minut: 2:0! Matteo Politano sepistab karistusala tagumisest otsast pöördega löögist iluvärava. Olukord sai alguse Interi nurgalöögist.

Samal ajal on Itaalia meediast tulnud esimesed teated, et Klavani väljavahetamise põhjuseks oli ikkagi vigastus, aga tundub, et mitte väga tõsine, vaid pigem tehti selline käik ettevaatusabinõust.

Värav ei loe! Käega mänginud Dessena saab hoopis kollase kaardi ning läheb endast korralikult välja. Meeskonnakaaslased peavad ta maha rahustama.

Aga vaatame VAR-i! Tundub, et värav löödi siiski käega.

72. minut: Cagliari viigistab nurgalöögist 1:1!

Nikolai: Klavanil ilmselt vigastus. Telekast oli ju näha kuidas ta longates staadionilt lahkus.

Klavani asendaja Pisacane korjab endale 56. minutil kollase kaardi. Mõlemal Cagliari keskkaitsjal on nüüd kaart all.

Klavan esimesel poolajal nüüd nii kehv ka ei olnud, et ta karistuseks pingile tuleks võtta. Kardetavasti on tegu vigastusega.

Cagliari alustab teist poolaega kohe vahetusega. Klavan peab väljakult lahkuma, teine keskkaitsja Fabio Pisacane pannakse tema asemele. Mis on mõnevõrra üllatav käik, sest teine keskkaitsja Andreolli on ju väljakul kollase kaardiga.

Esimene poolaeg on lõppenud! Statistika:

Kohtunik näitab mängu esimest kollast kaarti Martinezt särgist sikutanud Cagliari keskkaitsjale Andreollile. Sellele järgnenud karistuslöögi püüab Cragno probleemideta.

41. minut: Hea kiirrünnak Cagliaril, Sau pääses Interi kaitsjate selja taha, kuid karistusalasse jõudes jäi nurk väikseks ja löök läks kõrgelt üle värava.

37. minut: Klavan lõikas vahelt Interi valesöödu ja algatas lubava rünnaku, mis väljaku viimasel kolmandikul vasakul äärel siiski vaibus.

28. minut: ohtlik olukord Interi värava all. Väravavaht Handanovic saab Cagliari ründajalt jalaga vastu pead ja jääb mõneks ajaks murule lebama.

Nüüd on Cagliari tõsise surve alla jäänud. Rünnaku üles võtmisega on suuri raskusi.

Kodanik Roberto Pinna osutab, et 174-sentimeetrine Martinez mängis teisel korrausel üle 186cm-se Klavani ja 187cm-se Andreolli. https://twitter.com/robpinna90/status/1046109231924023296

Lautaro Martinez sai vasakult äärelt tulnud tsenderdusele pea vahele. Värav läheb mõlema Cagliari keskkaitsja kapsaaeda. Argentiinlane lollitas nii Klavanit kui ka Andreollit.

12. minut: INTER - CAGLIARI 1:0! Esimene löök raamide vahele toob kohe värava. Foto: AFP/Scanpix

10. minut: Ionita teenib Cagliarile esimese nurgalöögi.

9. minut: Cagliaril tekkis hea kontravõimalus, aga Pavoletti ei suutnud palli ette püsima jätta.

2. minut: Klavan andis pika söödu ette Pavoletti peale, viimane tõmmati maha ja Cagliari saab karistuslööki proovida.

Inter saab juba 18 sekundi möödudes nurgalöögi.

Kohtumine on alanud!

https://twitter.com/SerieA/status/1046097914982993921