OTSEBLOGI | Vägev kaitsetöö! Eesti koondis naaseb Kreeka katlast väärt viigipunktiga

Kreeklased jõudsid küll aeg-ajalt pealelöökideni, kuid ohtlikuks osutusid neist õnneks väga vähesed. Kohati tundus, nagu kodumeeskonnal ei olekski valiksarja seisu arvestades võitu nii väga vaja olnud - ideid oli Kreeka rünnakul vähe ning mõneminutilised pressihetked suutis Eesti kenasti ära kannatada.

Väga kaitsvalt mänginud Eesti tõrjus vastaste rünnakuid lõpuni ning kuigi meil endal ühtegi võimalust sisuliselt ei olnud, naaseme koju teenitud 0:0 viigiga.

Eesti koosseis: Mihkel Aksalu; Ken Kallaste (89. Martin Miller), Ragnar Klavan, Enar Jääger, Nikita Baranov, Taijo Teniste; Dmitri Kruglov, Mattias Käit, Aleksandr Dmitrijev (81. Ilja Antonov), Sergei Zenjov; Henri Anier (90+3. Joonas Tamm).

Mängu eel:

Georgios Karaiskakise nimelisel staadionil, mida igapäevaselt kasutab Pireuse Olympiakos, seisab Eestil ees raske ülesanne: Kreekalt võõrsil punkt(e) röövida.

Eelmisel sügisel kaotasime samale vastasele Lillekülas õnnetult 0:2, kuigi mängupilt andis lootust enamaks. Kuidas läheb seekord?

Seesama võit on sealjuures kreeklaste seni viimaseks võiduks üldse. Kui meie oleme harjunud, et Eesti koondis mängib igal aastal ka portsu sõprusmänge, siis kreeklased seda teed läinud ei ole ning on kahele kevadisele valikmängule lisaks pidanud vaid ühe maavõistluskohtumise, eelmisel sügisel Valgevenega.

Kõik need kolm matši on lõppenud kreeklaste jaoks kas kaotuse või viigiga: selsamal Karaiskakise areenil kaotati 0:1 Valgevenele ja tehti Bosniaga 1:1 viik (Kreeka viigivärav alles viiendal üleminutil!), võõrsil tehti väravateta viik Bosniaga.

Eestil on samast perioodist ette näidata muuhulgas võidud Horvaatia, Läti ning Antigua ja Barbuda üle, kaks kaotust Belgiale ning viigid Küprose ja St Kittsi ja Nevisega. Martin Reim on viimaste mängude põhjal justkui mingisugust tasakaalu leidmas, kuid võõrsilmäng Kreekaga paneb selle tundumuse tõsiselt proovile.

Kui Kreeka poolelt jääb matšist kindlasti eemale ründaja Kostas Mitroglou, siis Eesti poolelt mängukeelu tõttu Karol Mets ja Artjom Dmitrijev. Vigastusest taastuv Konstantin Vassiljev ei alusta algkoosseisus, samuti on väikese küsimärgi all Siim Lutsu osalemine.

Milliseks võiks kujuneda meie algkoosseis? Seda loe siit!

Alagrupi seis:

Kreeka ja Eesti kohtumine algab täna õhtul kell 21.45 ning Delfi Sport kajastab mängu kohapealt nii selle eel, ajal kui järel põhjaliku otseblogi vahendusel.

Kreeka - Eesti MM-valikmäng

Gunnar Leheste, Gdansk: Klavan ETV-le: "Meie mängupilt on kindlasti kompaktsem kolme keskkaitsega. Näha oli, et Kreekal oli raske käike liinide vahele leida. Kõik andsid nii palju, kui torust tuli. Jalgpall hakkabki kaitsest. Selle osa suutsime maksimaalselt ära täita. Küprose vastu tahaks kindlasti ründavamat mängu näha. Loodan, et tuleb võimalikult palju rahvast kodus toetama, kaasa arvatud minuga."

Gunnar Leheste, Gdansk: Henri Anier ETV-le: "30-kraadises ilmas kerge polnud, me pole sellega harjunud. Eesmärk oli taga null hoida ja kiirrünnakust ära lüüa. Ilmselt ilus vaadata ei olnud, aga poistele suur au. Võõrsil Kreeka vastu taga nulli hoida on väga tugev punkt. Võitlesime kaitses tublisti."

Gunnar Leheste: Zelinski küsis Kalkunilt kavala küsimuse: "Aga kelle asemele Vassiljevi täna pannud oleks? Teda poleks täna treeneritel ilmselt ka tervest peast vaja olnud."

Gunnar Leheste: Väravat oleks ju tahtnud näha, aga patt oleks täna 0:0 üle nuriseda. Kaitseliin väärib kiitust. Pisut oli ka õnne, et ükski tsenderdus meie värava ette pidama ei jäänud. Reimilt igati õige otsus kõik kolm vahetust viimaseks 10 minutiks jätta. Seda enam, et Kallaste oleks pidanud muidu vigastusega lõpuni mängima. Annaks nüüd jumal, et midagi tõsist pole. Muidu oleme Küprose vastu ilma Klavanist, Kallastest, Operist...

Raul Ojassaar, Pireus: Meie alagrupi seis pärast tänaseid mänge:

Raul Ojassaar, Pireus: Belgia purustab samal ajal Gibraltari 9:0. Kõige suurema tappasaamise "tiitel" pole enam meil!

Raul Ojassaar, Pireus: Küpros saabki Bosnia üle 3:2 võidu. Uskumatu tulemus!

Raul Ojassaar, Pireus: KÕIK! EESTI SAAB KIRJA VÄÄRT VIIGIPUNKTI JA KREEKA PUBLIK TERVITAB OMASID VILEKOORIGA!

Raul Ojassaar, Pireus: Andres Oper saadetakse veel tribüünile, aga Kreekal on viiendal üleminutil nurgalöök....

Raul Ojassaar, Pireus: 12379 pealtvaatajat on täna staadionil.

Raul Ojassaar, Pireus: Anier välja, Tamm sisse. Viimane vahetus, et nelja üleminutit täis venitada. Tamm sekkub ründesse!

Gunnar Leheste: Euroopa meistriga viik võõral väljakul ei kõlaks üldse pahasti.

Raul Ojassaar, Pireus: Eesti teeb vahetuse ära: Kallaste ära, Miller sisse. Kruglov seega äärekaitsesse.

Gunnar Leheste: Kreeka väljakupoolel võib juba tuled kustutada. Sinna ilmselt täna enam kellelgi asja pole.

Raul Ojassaar, Pireus: Eesti poolelt on Martin Miller mängu sekkumas!

Raul Ojassaar, Pireus: Ülimalt ootamatu skoor Nikosiast: Küpros on Bosnia vastu 0:2 kaotusseisu 3:2 eduks pööranud! Suurepärane uudis Kreekale, meile mitte nii väga. Nüüd tuleb kindlasti Küprost ise võita.

Raul Ojassaar, Pireus: Mingisugune Kreeka onu palus ajakirjanikel senise mängu MVP-d valida. Minu hääl läks Jäägerile.

Raul Ojassaar, Pireus: Eestilt huvitav vahetus: Dmitrijev välja, Antonov sisse.

Raul Ojassaar, Pireus: Kreeka kolmas vahetus: Mantalos välja, Bakasetas sisse.

Gunnar Leheste: Klavan kehastus keskpoolkaitsjaks. Peaaegu oleksime sellega näppu lõiganud. Õnneks Kreeka rünnakust asja ei saanud.

Raul Ojassaar, Pireus: Anier keerutab ja keerutab ning võtab eikuskilt nurgalöögi välja.

Raul Ojassaar, Pireus: Vellios välja, Diamantakos sisse. Kreeka teeb teise vahetuse, meil ei paista veel esimestki.

Raul Ojassaar, Pireus: Nurgalöögist me midagi asjalikku paraku ei loo.

Raul Ojassaar, Pireus: Mattias Käidilt suurepärane sööst ning Kallaste teenib meile nurgalöögi.

Raul Ojassaar, Pireus: Klavanile kollane kaart. See jätab ta pühapäevasest Küprose-mängust kõrvale. Väga valus pauk meile.

Raul Ojassaar, Pireus: Kreeka teeb huvitava vahetuse: keskkaitsja Papadopoulus välja, Stafylidis sisse.

Raul Ojassaar, Pireus: Kohati on tunne, et Kreeka ei oska palliga midagi peale hakata. Mõned pikad söödud on neil ikka väga kehvad.

Gunnar Leheste: Kohtunikule küll midagi ette heita ei saa. Kreeklastele on vilistatud kriitilistel hetkedel kaks kätt ja suluseis.

Raul Ojassaar, Pireus: Mäng on taas pisut unine ja kinni keeratud. Suurturniiridel oleme sellist mängu näinud Kreeka esituses, täna oleme seni neid nende endi relvaga nõelanud. Mängida on aga küll ja veel.

Raul Ojassaar, Pireus: Kreeka ajaloo kalleim jalgpallur Panagiotis Retsos saab koondisedebüüdil kollase kaardi Kallaste väga jõhkra hakkimise eest. Korduse põhjal võib öelda, et oleks Retsos natuke veel suurema hooga tulnud, oleks see punane kaart olnud...

Gunnar Leheste: Vähemalt kaks korda on meie rünnaku ülesehitus jäänud Käidi taha toppama. Esimesel poolajal valesööt vastasele, praegu valesööt auti.

Raul Ojassaar, Pireus: Zenjov kukkus pahasti ning sai viga. Arstid väljakul, õnneks lonkab mees omal jalal küljejoone taha ning saab vast jätkata.

Raul Ojassaar, Pireus: Teine poolaeg algas!

Gunnar Leheste: Witsel pani Gibraltari mehele korkidega "templi" peale.

Raul Ojassaar, Pireus: Meeskonnad on tagasi platsil. Vahetusi tehtud ei ole, aga Ats Purje oli pingi peal küll sellise ilmega, et teda me varsti platsil näeme.

Gunnar Leheste: Oper ETV poolajastuudios: "Meie mänguplaan töötab. Nad ei saanud kiiret avaväravat. Suutsime ka nipet-näpet ise võimalusi tekitada. Mõned ohtlikud tsenderdused andsime liiga lihtsalt ära. (Kostja kohta:) Vaatame, kuidas mäng edasi läheb. Pead ei anna, et ta sisse tuleb."

Raul Ojassaar, Pireus: Belgia juhib küll Gibraltari vastu 6:0, kuid Axel Witsel on suutnud endale punase kaardi võtta!

Raul Ojassaar, Pireus: Nonii, mida esimese 45 minuti kokkuvõtteks öelda? Seis on rõõmustav, mängupilt on, noh, selline talutav, vähemalt seni, kuni taga null püsib. Eesti läks selgelt kaitsma ning on selle ülesandega praegu veel toime tulnud. Kreekal on küll momente olnud, kuid mitte selliseid, mida saaks liigitada vana hea terminiga "sajaprotsendiline võimalus". Püsime, elame!

Raul Ojassaar, Pireus: Saame küll nurgalöögi, kuid minut on täis ning Iisraeli kohtunik seda mängida ei luba. Poolaeg!

Gunnar Leheste: Kreeka hakkab nüüd kindlasti Teniste poolt veel rohkem kimbutama ja selle kollase kaardiga osavalt mängima.

Raul Ojassaar, Pireus: Üks lisaminut avapoolajale. Aksalu nüüd pillab suhteliselt lihtsa palli, kuid õnneks seda ära ei karistata.

Raul Ojassaar, Pireus: Esimene kollane kaart läheb täna Taijo Tenistele - korduvate rikkumiste eest.

Raul Ojassaar, Pireus: Teistes meie grupi mängudes on sealjuures skoor juba avatud. Belgia on Gibraltari vastu avapoolajal juba 5:0 ees, Bosnia juhib võõrsil Küprose vastu. Mõlemad on Kreekale halvad uudised.

Raul Ojassaar, Pireus: Õnneks paneb Fortounis selle otse üle otsajoone. Meie mees!

Raul Ojassaar, Pireus: Teniste annab lohaka puutega vastastele nurgalöögi.

Gunnar Leheste: Ekraani nurk paistab udune. Püro?

Raul Ojassaar, Pireus: Olime nüüd juba surve alla jäämas. Donise pomm vihises meeter-poolteist väravast mööda.

Gunnar Leheste: Aksalu oli õigel ajal õiges kohas. Kaks sammu paremale või vasakule ja mängust oleks juba põnevus kadunud.

Raul Ojassaar, Pireus: Terav pall meestesumma sisse, Manolas paneb sealt pea vastu, aga õnneks tuleb löök täpselt Aksalu pihta! Praegu küll vedas. Standardolukordade ajal peame olema paremad.

Raul Ojassaar, Pireus: AKSALULT IMELINE REAKTSIOONITÕRJE!

Raul Ojassaar, Pireus: Teniste vastu võetakse suhteliselt pehme viga ning Kreeka saab karistusala nurga lähedalt trahvilöögi.

Raul Ojassaar, Pireus: Kreeka vastab kohe mitme hea tsenderdusega, mis äratab tõeliselt üles ka publiku. Kuigi otsatribüünid on sisuliselt täiesti tühjad, on atmosfäär päris hea.

Raul Ojassaar, Pireus: Eestil tekkis päris hea moment, kui pall Kreeka kastis tükk aega ohtlikult lahti jäi, aga löögile me paraku ei jõudnud.

Raul Ojassaar, Pireus: Klavani suurepärane diagonaal leiab Teniste, kes meile teise nurgalöögi teenib.

Raul Ojassaar, Pireus: Nagu arvata võis, on Eesti väga kaitsev. Kohati ollakse lausa kümne mehega oma kasti ümber, vaid Henri Anier ootab vasturünnakuid.

Raul Ojassaar, Pireus: Kreeklased murravad vasakult äärelt sisse ning Donis tsenderdab ohtlikult, õnneks ühtegi oma meest ta üles ei leia. Esimesed 12 minutit on olnud meie poolt soliidsed, kaitse on seni pidanud.

Raul Ojassaar, Pireus: Nurgalöök Eestile! Käidi hea surve paneb vastaste kaitsjad plindrisse ning saame korneri.

Raul Ojassaar, Pireus: Pall jõuab alles teist korda Eesti karistusalasse, kümnelt meetrit tuleb peaga löök ning Aksalu peab tegema suurepärase tõrje!

Raul Ojassaar, Pireus: 65 sekundit on möödas - Lillekülas olime seks ajaks juba kaotusseisus. Huhh!

Raul Ojassaar, Pireus: Mäng algas!

Raul Ojassaar, Pireus: Kreeklased hümni laulmise ajal just erilist vaimustust välja ei näidanud, aga tribüünile rulliti lahti uhke särk. Suurus XXXXXXXXXXXXXL? :)

Raul Ojassaar, Pireus: Eesti mängib sinimustsinises, Mihkel Aksalu aga üleni tumerohelises. Ei tulegi esimese hooga meelde, millal Eesti väravavaht sellises vormis pallis.

Raul Ojassaar, Pireus: Meeskonnad sammuvad väljakule!

Raul Ojassaar, Pireus: Publikut Georgios Karaiskakise staadionile tasapisi koguneb. Tundub, et kreeklane on selles mõttes eestlasega sarnane: tribüünile tulek jäetakse suhteliselt viimasele minutile. Täismaja täna oodata ei ole, aga 15 000 kanti võiks ju inimesi ikka kohale voorida. Hetk tagasi kõlas aga ühendkoorilt võimas "Ellas, Ellas!"

Raul Ojassaar, Pireus: Tasub meelde tuletada, et Eestil on päris mitu meest täna ka mängukeelu ohus - ehk täna teenitud kollane kaart jätaks nad pühapäevasest üliolulisest kodumängust Küprosega eemale. Nimekiri on esinduslik: Ragnar Klavan, Konstantin Vassiljev, Aleksandr Dmitrijev, Nikita Baranov.

Raul Ojassaar, Pireus: Eesti koondis tuli mõned minutid tagasi valju vilekoori saatel sooja tegema. Soojast rääkides, siis seda on väga parajalt. Kraadiklaas näitab 27 soojakraadi ning kui jalgpalli vaatamiseks on paremat ilma raske leida, siis loodame, et Eesti meestel mängida liiga palav ei ole.

Raul Ojassaar, Pireus: Olympiakose kodustaadion mahutab pisut üle 33 tuhande pealtvaataja. Täna päris täismaja ilmselt oodata ei ole - näiteks kohtumist Bosniaga käis siin kaemas natuke üle 20 tuhande silmapaari.

Raul Ojassaar, Pireus: https://twitter.com/eestijalgpall/status/903312693066694657

Raul Ojassaar, Pireus: Ehk kõik 11 meest on samad, kes Delfi Spordi ennustuses. Ainsate nüanssidena on hetkel asetatud Kruglov poolkaitsesse ja Kallaste kaitsesse, paberi peal on keskmiseks kaitsjaks asetatud Jääger.

Raul Ojassaar, Pireus: Siit see tuli! Eesti algkoosseis: Mihkel Aksalu; Ken Kallaste, Ragnar Klavan, Enar Jääger, Nikita Baranov, Taijo Teniste; Dmitri Kruglov, Mattias Käit, Aleksandr Dmitrijev, Sergei Zenjov; Henri Anier.

Raul Ojassaar, Pireus: Algkoosseisude avaldamiseni on veel natuke aega - pool tundi, kui täpne olla, nii et meie hommikused spekulatsioonid veel kehtivad. Lugege üle! http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-kreekas-eesti-algkoosseisu-osas-on-uks-suur-kusimus?id=79362348

Raul Ojassaar, Pireus: Tere õhtust kõigile jalgpallihuvilistele siit Pireusest, Olympiakose kodustaadionilt! Juba pooleteise tunni pärast alustab Eesti vutikoondis parajas põrgukatlas järjekordset MM-valikmängu, kui läheme vastamisi kohaliku Kreekaga.