OTSEBLOGI | Suurepärane algus! Cagliari asus kolmandal minutil AC Milani vastu kohtumist juhtima

CAGLIARI - AC MILAN

35. minut: Milan on siiamaani mänginud üllatavalt hambutult. Cagliari jaoks mäng sujub.

32. minut: Cagliari kontrollib palli ja otsib võimalust ründamiseks.

29. minut: Cagliari paremkaitsja Dario Srna saadab äärest palli ohtlikult kasti, kuid Donnarumma püüab selle kindlalt.

Calhanoglu sai Milani eest paari meetri pealt vabalt löögile, aga lööb üle värava.

Calhanoglu saadab ohtliku palli kasti, aga Higuain ei saa palli omaks. Pall on taas Cagliari käes.

Milan valdab ohtlikult palli Cagliari värava ümber, senised löögid on kaitsjad suutnud blokeerida.

15. minut: AC Milani mäng on elavnenud, aga siiamaani on kohtumine möödunud Cagliari kontrolli all.

11. minut: Esimene ohtlik üritus AC Milanilt, kuid Hakan Calhanoglu lööb küljevõrku.

8. minut: Cagliari on olnud siiamaani üritavamaks pooleks. Sardiinia klubil kasutada nurgalöök.

Milani kaitsjad suudavad olukorra klaarida.

Cagliaril on kasutada ohtlikust kohast karistuslöök.

Super! Cagliari asub juba 4. minutil kohtumist juhtima! Värava autoriks on Joao Pedro.

Kohtumine on alanud!

https://twitter.com/CagliariCalcio/status/1041389124740165632

Peatselt on algamas kohtumine Cagliari ja AC Milani vahel!

Kohtumise eel on Cagliari 4 punktiga 13. kohal. Ühe mängu vähem pidanud Milan on 3 punktiga 17.

Tervist jalgpallisõbrad! Tihe spordiõhtu jätkub jalgpalliga, kui Klavan alustab Cagliari eest algrivistuses AC Milani vastu.

http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/klavani-koduklubi-peatreener-kohtumisest-milaniga-nende-vastu-mangimine-peab-olema-motiveeriv-mitte-hirmutav?id=83685977

AC Milani tänane koosseis:https://twitter.com/acmilan/status/1041378944325480453

Ragnar Klavan kuulub Cagliari algkoosseisu!https://twitter.com/CagliariCalcio/status/1041379679268216833