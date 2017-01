Liverpooli peatreener Jürgen Klopp kinnitas eilsel pressikonverentsil, et Philippe Coutinho ja Joel Matip ei naase homseks Sunderlandi mänguks meeskonna koosseisu. Nii keskväljamees Coutinho kui keskkaitsja Matip taastuvad hüppeliigesevigastusest, mille mängijad hankisid vastavalt novembri lõpus ja detsembri keskel.

Raul Ojassaar: Sturridge proovib taas, Mannone püüab taas.

Raul Ojassaar: Liverpool on vahepeal mänguohjad tagasi enda kätte saanud. Sturridge'i löögile jääb taas Mannone ette.

Raul Ojassaar: Samal ajal on Premier League'is veel kolm mängu toimumas ning märkimist väärib kindlasti see, et Manchester City on koduplatsil Burnley vastu Fernandinho punase kaardi tõttu vähemusse jäänud.

Raul Ojassaar: Milner võtab endale uue aasta esimese kollase kaardi. Sunderland on initsiatiivi endale haaranud, karistuslöök neile 40 meetrilt.

Raul Ojassaar: Sturridge'i värav: https://twitter.com/LFC/status/815941550828060673

Raul Ojassaar: Ja veel üks suurepärane võimalus Sunderlandil! Klavan magab pisut maha Defoe sööstu, kuid suudab jätkuolukorras pealelöögi vingelt blokeerida. Pisut on nüüd vaja üles ärgata nii Klavanil kui ka kogu Liverpooli kaitseliinil.

Raul Ojassaar: Ndong jäi veaolukorras sisuliselt Wijnaldumi ja Klavani vahele kinni. Ei saa nüüd öelda, et see oleks Klavani hirmus aps olnud, olukorrale eelnes mitu kaaslaste palju suuremat eksimust.

Raul Ojassaar: Defoe realiseerib - 1:1.

Raul Ojassaar: Kordusest oli küll näha, et Sunderlandi mees Ndong läks seda sealt välja õngitsema, aga penalti anti.

Raul Ojassaar: Ai-ai-ai! Klavani vea tõttu antakse Sunderlandile penalti!

Raul Ojassaar: Nurgalöök tuleb penaltipunkti suunas, Klavan hüppab selle alt läbi ning keskkaitsepartner Lovren teeb pisut ebaõnnestunud põrkega löögi, mille Sturridge väravaesiselt peaga väravasse tõstab! Üks-null!

Raul Ojassaar: LIVERPOOL JUHIB!

Raul Ojassaar: Väga ohtlik taas Sunderlandi värava all! Lallana madala tsenderduse oleks kaitsja Larsson äärepealt oma väravasse suunanud, kuid sai tema õnneks siiski palli lihtsalt üle otsajoone libistatud.

Raul Ojassaar: Mannone päästab taas Liverpooli. Mäng on võrreldes avaminutitega nüüd pisut maha rahunenud.

Raul Ojassaar: Ja veel ühe korra! Seekord üritas Wijnaldum.

Raul Ojassaar: Esimene korralik šanss ka Liverpoolile, kui Sturridge kastist löögile pääseb, aga ka Sunderlandi puurilukk Mannone näitab oma klassi.

Raul Ojassaar: Kohtumise esimese pealelöögi teeb aga hoopis Sunderlandi kogenud ründaja Defoe, kelle ürituse Mignolet aga püüab.

Raul Ojassaar: Liverpool on esimest kolme minutit totaalselt domineerinud - Sunderland on saanud ehk mõne üksiku puute teha. Korra jõudis pall ka kasti, kuid seal jäi otsustav sööt ebatäpseks.

Raul Ojassaar: Läksime!

Raul Ojassaar: Hendersoni asemel alustab Liverpooli eest täna Daniel Sturridge, kelle jaoks on see alles hooaja viies mäng algkoosseisus.

Raul Ojassaar: Sunderlandi peatreener Moyes on erinevalt Kloppist, kes on teinud vaid ühe vahetuse (Jordan Hendersoni vigastuse tõttu) kolm vahetust.

Raul Ojassaar: Klopp kaalus vähese taastumisaja tõttu ka koosseisus rohkem muudatusi, kuid jõudis järeldusele, et ka mängurütm on oluline. Liverpool on võitnud oma viimased neli mängu jutti. https://twitter.com/JamesPearceEcho/status/815921862161166336

Raul Ojassaar: Sunderlandi peatreeneriks on David Moyes, kes oli paar aastat tagasi mäletatavasti ka Manchester Unitedi eesotsas. Moyes on viimasest 16 mängust Liverpooli vastu võitnud vaid ühe. https://twitter.com/OptaJoe/status/815928891135037440

Raul Ojassaar: https://twitter.com/LFC/status/815931172869980160

Raul Ojassaar: Tere esmaspäeva õhtut kõigile jalgpallisõpradele! Liverpooli viimane Premier League'i mäng oli küll "alles" eelmisel aastal, kuid sellest on möödas sisuliselt 46 tundi. Sellest hoolimata lähevad Jürgen Kloppi mehed uuesti võistlustulle - seda võõrsil Sunderlandi vastu.