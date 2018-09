OTSEBLOGI SOOMEST | Mäng algas! Eesti jalgpallikoondis kohtub Rahvuste liigas Soomega, tervenenud Klavan põhikoosseisus

Eesti koondise koosseisu kohal on ka enne tänast matši küsimärgid. Eilsel pressikonverentsil ei saanud selgeks, milline on täpne seis Ragnar Klavaniga, kes matšist Kreekaga kõrvale jäi. Väike küsimärk on ka Taijo Teniste ja Ats Purje kohal. Huvitav on näha ka seda, kas Martin Reim usaldab põhikoosseisus endiselt Kreeka vastu üllatavalt hea mängu teinud Konstantin Vassiljevit või saab oma võimaluse tugevas Rumeenia liigas palliv Ilja Antonov.

„Ta on saanud palju jõudu koguda ja puhata, värskust ja jõudu on. Ta ei ole olnud vigastatud, treenida on saanud, füüsilist vormi tal on,” avalikustas Reim Vassiljevi kohta Soccernet.ee-le.

Kohtumine Turus Veritase staadionil algab kell 21.45, kohapeal viibiv Delfi Sport kajastab kohtumist otseblogi ja otsefotode kaudu.