OTSEBLOGI | Manchester City belglasest staar pressikonverentsil: ei usu, et homme 8:1 võidame

Eesti koondise pressikonverents on kavas kell 19.15. Sealtki toome lugejateni asjaosaliste sõnavõtud operatiivselt. Mäng ise algab homme kell 21.45.

Belgia koondise pressikonverents

Raul Ojassaar: Roberto Martineze pressikonverents on nüüd lõppenud. Teeme ka meie blogis pisikese pausi, 18.30 peaks algama Belgia treening, 19.15 Eesti pressikonverents.

Raul Ojassaar: Mida arvab hispaanlane Tallinna ilmast? "Ilm on ideaalne! Natuke vihma teeb murule head. Siin ei ole liiga niiske, natuke sabinat teebki jalgpallile head. Loodame, et homme natuke sajab, aga mängu ajaks jääb see järele!"

Raul Ojassaar: Mida Martinez homme kõige rohkem kardab? "Seda, kuidas me mängu alustame. Võit Horvaatia üle andis Eestile suurepärase laengu ning peame homme väga hästi alustama, et mitte kohtumist käest ära anda."

Raul Ojassaar: "Pärast kohtumist Horvaatiaga oli väljak tõesti kehvas seisus, aga siinsed inimesed on teinud väga palju tööd, et see homseks parem oleks."

Raul Ojassaar: "Mängisime Tšehhi vastu enda standardite kohta tehniliselt küllaltki nigelalt. Usun, et homme on mängijad tunduvalt teravamad ja näitame paremat mängu. Meie meeskond ei saa lootma jääda pikkadele pallidele."

Raul Ojassaar: "Olen natuke mures selle pärast, et enamik mängijatest on pärast homset puhkusel. Need kolm punkti on äärmiselt olulised. Peame täielikult mängule keskenduma."

Raul Ojassaar: Esmaspäeval Tšehhi vastu mängis Belgia kahe ründajaga. Kas plaan on selline ka Eesti vastu? "Minu jaoks on igas sõprusmängus oluline proovida erinevaid süsteeme ja kombinatsioone. Pigem saime Tšehhi vastu mängijate kohta uut informatsiooni teada ning saame seda formatsiooni kasutada, kui olukord seda nõuab."

Raul Ojassaar: De Bruyne rääkis küllaltki pikalt veel ka hollandi keeles, aga nüüd on kord peatreener Roberto Martineze käes.

Raul Ojassaar: Kas De Bruyne on näinud ka Eesti hiljutist 3:0 võidumängu Horvaatia üle? "Ma ei ole seda mängu näinud, meie koosolek ootab ees täna õhtul. Eeldan, et Horvaatia võis mängida tavapärasest nõrgema koosseisuga. Mängisime Eestiga alles mõned kuud tagasi, nii et ma ei usu, et nende rivistuses väga suuri muutusi olla saab."

Raul Ojassaar: "Ma ei usu, et homme tuleb 8:1 mäng. Eesti näitab teistsugust esitust, kuid mängupildi osas ootan küllaltki sarnast ilmet, kus me hoiame palli ja teeme survet. Ootan meilt kannatlikku esitust - kui väravat kohe ei tule, on meil ikka 90 minutit aega, et võiduväravat otsida."

Raul Ojassaar: Esimesena astub kirjameeste ette Kevin De Bruyne.

Raul Ojassaar: Ametliku kava järgi pidi üritus algama kolmveerandist, kuid praegu pole kuulsatest meestest veel kippu ega kõppu.

Raul Ojassaar: Tervitusi toome vihmasest Tallinnast! Lilleküla staadioni pressiruumis käib paras melu: Belgia koondise pressikonverents peaks nüüd, kohe ja praegu algama. Ajakirjanikke-fotograafe on saalis kokku 40 ringis.