OTSEBLOGI | Kohutav algus! Eesti vutikoondis jäi Gruusia vastu avapoolajal 0:2 taha

Eesti algkoosseis: Marko Meerits; Artur Pikk, Ragnar Klavan, Igor Morozov, Joonas Tamm, Taijo Teniste; Mattias Käit, Ilja Antonov, Brent Lepistu, Sergei Zenjov; Henri Anier.

Kuigi Martin Reim vihjas, et võib täna mängima minna kahe puhta ründajaga ja nii Sergei Zenjov kui Henri Anier ka koosseisus on, alustab Zenjov esialgu siiski vasakul äärel. Mitmed põhimehed saavad täna algrivistusest puhkust: nõnda ei alusta täna näiteks Mihkel Aksalu, Karol Mets, Konstantin Vassiljev ja Siim Luts.

Eesti koondisel on võimalik täna teha ajalugu: varem pole mitte kunagi suudetud seitse mängu järjest kaotuseta püsida, praegu on seeria kuue peal.

Jalgpalli maavõistlus: Gruusia - Eesti

Raul Ojassaar, Tbilisi: POST! Nurgalöök tuleb vahelduseks väga hästi ning Klavani pealöök lendab postipõrkest väravast mööda!

Raul Ojassaar, Tbilisi: Veel üks korner Eestile, kui terav tsenderdus vastaste karistusalas ohtu külvab.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Värske mees Luts teenib Eestile nurgalöögi.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Zenjov sai paremalt äärelt jooksu pista, ent tema tsenderdus on ebatäpne.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Teine poolaeg algas!

Raul Ojassaar, Tbilisi: Eesti teeb poolajal kaks vahetust: välja Antonov ja Anier, sisse Artjom Dmitrijev ja Siim Luts.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Poolajavile! Gruusia läheb pausile publiku püstiste ovatsioonide saatel. Eesti on seni totaalselt üle mängitud.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Vastased lollitavad Eesti kaitsjaid päris mõnuga. Järjekordne korner vastastele.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Qazaišvili teeb taas pahandust, aga Klavani seljast põrkab pall nurgalöögiks.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Antonovi karistuslöök ebaõnnestub ning kohe peab ka tema kiirrünnakusse tormanud grusiini maha võtma ja kollase kaardi saama.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Esimene kollane kaart läheb aga vastaste mehele Kvekveskirile, kes kiirrünnakul Käidi maha võtab.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Vastastel oli hea võimalus ka kolmandaks, ent väravaesises segaduses saab Meerits lõpuks kontrolli enda kätte. Surve on korralik.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Fantastiline värav, pole midagi öelda. Valeri Qazaišvili läheb keskväljal Lepistu ja Antonovi vahelt päris lihtsalt läbi, teeb ära ka Joonas Tammele ning saadab 18 meetrilt imelise välisküljelöögi otse ristnurka. Müts maha.

Raul Ojassaar, Tbilisi: 2:0! GRUUSIA TEINE!

Raul Ojassaar, Tbilisi: Taas pealelöök grusiinidelt, ent väravast mööda. Vastased on seni meist selgelt üle olnud.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Küljevõrk sahiseb! Lepistu pallikaotuse järel saab Gruusia meie karistusalasse riputada kavala söödu, ent sellele järgnenud pealelöök sahistab küljevõrku!

Raul Ojassaar, Tbilisi: Suurepärane võimalus Eestile! Nurgalöök jääb sarnaselt Gruusia väravaolukorrale karistusalasse lahtiseks ning Igor Morozov saab pöördelt lüüa, kuid vastaste väravavaht Makaridze suudab end suureks teha ja pallile ette jääda!

Raul Ojassaar, Tbilisi: Käit võidab Eestile nurgalöögi.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Väga kena rünnak taas Gruusialt, ent läbisöödu järel end Meeritsast mööda mänginud ründaja ei suutnud terava nurga alt löögile jõuda.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Pärast vahepealset kümmetkond minutit rahulikumat mängu said grusiinid taas löögile, kuid karistusala nurga juurest tehtud optimistlik üritus vihises üle värava. Eesti on nüüd natuke rohkem mängus sees, kuid puudu jääb nii söödutäpsusest, enesekindlusest kui ka otsustavusest.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Eesti jõudis ka nüüd esimest korda vastaste karistusalale lähemale, ent midagi ohtlikku ei sündinud. Esimest korda on Gruusia võimsa fänniarmee kõrvalt kuulda ka Eesti fännide skandeerimist.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Hästi antud nurgalöök jääb Eesti kasti tolknema ning kaitsja Jemal Tabidze on lõpuks ee mees, kes palli võrku suudab torgata! Väga halb algus Eestile...

Raul Ojassaar, Tbilisi: Väga ohtlik võimalus Gruusiale! Vasakule äärele tuleb hea püstsööt ning Merebašvili suudab palli ka Meeritsast üle tõsta, kuid väravaesisel suutis Joonas Tamm ülikriitilise õhuvõitluse võita! Nurgalöök Gruusiale.

Raul Ojassaar, Tbilisi: 1:0! GRUUSIA JUHIB!

Raul Ojassaar, Tbilisi: Gruusia on alustanud päris tarmukalt. Eesti pole seni veel korralikult palli oma kontrolli alla saanud, kuid ka vastased ei ole ohtlikud olnud.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Mäng algas!

Raul Ojassaar, Tbilisi: Hümnid.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Ilusa žestina kannavad tänased eskordilapsed mõlema riigi 100. sünnipäeva puhul vastavaid särke.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Mänguni on nüüd jäänud veel vaid viis minutit, aga lubatud-loodetud täismajast on asi praegu ikka päris kaugel. Inimesi aga voorib üha juurde ning kümme tuhat võib küll praegu juba täis olla.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Kui kedagi huvitab, miks ei ole koosseisus Karol Metsa, siis meest natuke säästetakse: ta on viimasel ajal nii klubis kui koondises väga palju mänginud ning tal on ka väike terviseprobleem: reie kakspealihase pinge.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Eestil on täna sealjuures võimalik teha ajalugu - mitte kunagi varem pole seitse mängu järjest suudetud kaotust vältida. Praegu on seeria kuue peal.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Gruusia algrivistus: Giorgi Makaridze, Otar Kakabadze, Jemal Tabidze, Solomon Kvirkvelia, Laša Šergelašvili, Jaba Kankava (k), Valeri Qazaišvili, Nika Kvekveskiri, Giorgi Merebašvili, Giorgi Papunašvili.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Eesti algrivistus ka graafilisel kujul:https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.10153306434928815.1073741838.110931113814/10156113567503815/?type=3&width=500

Raul Ojassaar, Tbilisi: Gruusia on tõeline sihvkavabariik. Staadionil pingiridade vahel ringi käies jääb mulje, et laupäevase Leedu-mängu ajal sõi IGA pealtvaataja neid vähemalt ühe paki, juba praegu staadionile sõites oli näha, kuidas kohalikud maiustasid. Isegi sõjaväeorkester ja miilitsad!

Raul Ojassaar, Tbilisi: Täpsustatud andmed räägivad nüüd seda, et formatsioon on ikkagi 5-4-1, kus Käit on paremal ja Zenjov vasakul äärel. Usutavasti on aga tegu sellise asetusega, mida saab mängu ajal ka vastavalt vajadusele nihutada.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Nüüd on ka Eesti algkoosseis olemas! Väravas alustab täna Marko Meerits, kaitseliinis vasakult Artur Pikk, Ragnar Klavan, Igor Morozov, Joonas Tamm, Taijo Teniste, kolmeses poolkaitses Mattias Käit, Ilja Antonov ja Brent Lepistu ning tõepoolest, oleme kahe puhta ründajaga: ees alustavad Henri Anier ja Sergei Zenjov.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Algkoosseise meile veel ei pakuta, ent Martin Reim lubas, et näeme viit-kuut vahetust, mistõttu võib arvata, et võimaluse saavad päris mitmed pallurid, kes tavapäraselt põhikoosseisu ei kuulu. Eks näis, koosseisudeni ei tohiks enam kaua aega olla.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Tere õhtupoolikut! Delfi Sport on Mikheil Meshki staadionil kohal ning mänguks juba põhimõtteliselt valmis. Avavileni on jäänud poolteist tundi, nii et on paras aeg meie otseblogiga alustada!