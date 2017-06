OTSEBLOGI | Kohutav algus! Belgia jalgpallikoondis läks Lillekülas 31. minutil juhtima, Artjom Dmitrijev sai punase kaardi!

Belgia, keda edestavad FIFA tabelis Euroopa meeskondadest vaid Saksamaa ja Prantsusmaa, juhib hetkel H-alagruppi 13 punktiga. Lisaks neljale võidule on neil tabelis viik Kreekaga. Eesti koondis (FIFA tabeli 98.), kes jäi mullu novembris Brüsselis Belgiale alla koguni 1:8, on saanud viie vooruga neli punkti - võidetud on Gibraltarit (4:0), viigipunkt on saadud Küproselt (0:0).

Eesti peatreeneri Martin Reimi sõnul kavatsevad nad võrreldes sügisese 1:8 fiaskoga oma mängu rohkem tasakaalus hoida ja taktikalisi valearvestusi vältida. "Peame olema paremini tasakaalus ja ootama õigeid momente," sõnas Reim pressikonverentsil. "Eelmises mängus tegime liiga palju taktikalisi valearvestusi ja ei mänginud nii meeskondlikult kui viimastes mängudes. Üks ühe vastu on väljakul keeruline - peame olema tiimina tugevad."

Belgia jalgpallikoondise peatreener Roberto Martinez tunnistas, et Eesti hiljutine 3:0 võit Horvaatia üle annab Sinisärkidele suurepärase laengu, mistõttu võib belglaste jaoks matši algus raskeks kujuneda. Sisuliselt kõikide belglaste jaoks tähistab tänane mäng pika hooaja lõppu - Tallinnast minnakse otse suvepuhkusele. "Olen natuke mures selle pärast, et enamik mängijatest on pärast mängu puhkusel. Need kolm punkti on äärmiselt olulised. Peame täielikult mängule keskenduma," sõnas hispaanlane.

Jalgpalli valikmäng Eesti - Belgia

Gunnar Leheste: Turvamehed vahtisid lihtsalt suu ammuli. Keegi ei liigutanud, kuni mees end ise vabatahtlikult üles andis. Koolitus täiesti tegemata.

Raul Ojassaar: Jalgpalliliitu ootab nüüd selle eest karistus. Turvamehed näitasid üles küllaltki külmakõhulist suhtumist.

Raul Ojassaar: 10 176 on ametlik publikunumber. Ja üks neist jooksis just platsile!

Raul Ojassaar: AK-SA-LU! Meie mees teeb täiesti ulmepoolaega - seekord võttis ta ära De Bruyne soorituse!

Raul Ojassaar: Väike meeldetuletus - kaks suurüllatust on hetkel teistes matšides endiselt õhus. Kui 66 minutit on mängitud, juhib Andorra Ungari ees 1:0 ning Gibraltar hoiab Küprost 1:1 viigis.

Raul Ojassaar: Aksalu kavatseb oma süü väravas teisel poolajal kuhjaga heastada. Kaks fantastilist tõrjet viie sekundi jooksul - lööjateks Fellaini ja Alderweireld. Pall püsib Eesti kolmandikul.

Raul Ojassaar: Witsel saab Alderweireldi kena läbimurde järel löögile, kuid kaitsjate rikošett viib selle järjekordseks korneriks.

Raul Ojassaar: Aksalu teeb veel ühe tõrje ning Belgia saab veel ühe korneri. Teine värav on õhus.

Raul Ojassaar: Riias on Skonto staadion ka Ronaldo värava ära läinud - Portugal juhib Läti vastu 1:0.

Raul Ojassaar: Aksalult suurepärane tõrje Vertongheni kauglöögile! Meid ootab ees üks pikk poolaeg...

Raul Ojassaar: Tundub, et vähemalt mänguskeemi osas Eesti midagi suurt muutnud ei ole - seal, kus oli muidu Artjom Dmitrijev, laiutab keskväljal auk. Mattias Käit ja Karol Mets on mehed, kelle peale varasemast märgatavalt suurem koormus langeb, aga tööd peavad rohkem tegema kõik.

Raul Ojassaar: Teine poolaeg algas!

Raul Ojassaar: Meeskonnad tilguvad tasapisi tagasi platsile. Tundu, et vahetusi veel kumbki tiim ei tee.

Andres Vaher: Kahju, et meile said saatuslikuks kaks ainult ja ainult enda viga - Belgia ei pidanudki sisuliselt midagi tegema, et minna puhkama ülimalt turvalises seisus.

Raul Ojassaar: Rumal, rumal, mõttetu, paha, halb, totter, mõttetu. Mõttetu! Ei olnud selles olukorras niimoodi vaja sisse lennata. Peame ülejäänud 45 minutit vastu pidama vähemuses.

Raul Ojassaar: Poolaeg! Eesti null, Belgia üks. Eesti kümnekesi, Belgia üheteistkümnekesi.

Raul Ojassaar: Kõik paraku õigustatud. Dmitrijevi puude läheb vastase väljakupoolel pikaks ning mees lendab Fellainile sirge jalaga sisse. Eesti jätkab kümnekesi.

Raul Ojassaar: ARTJOM DMITRIJEV TEENIB PUNASE KAARDI!

Raul Ojassaar: Õhtu seni vist suurima aplausi teenis just Aksalu, kes võttis ära Lukaku üks-ühele olukorra!

Raul Ojassaar: Kostja näitab palle puhtaks peksvatele kaitsjatele: rahu, rahu! Tõele au andes ei saa meie kaitsemehi eriti süüdistada - neid palle pole tihtipeale lihtsalt kuskile mujale anda, kuna oleme sisuliselt 11 mehega kaitses.

Raul Ojassaar: Seekord paneb Kostja kõrge palli, kuid ebatäpselt.

Raul Ojassaar: Eesti nurgalöök.

Raul Ojassaar: Kääbustele on head minutid käimas - Gibraltar on Küprose vastu viigistanud.

Andres Vaher: Enne mängu vastas Martin Reim küsimusele, mis puudutas viimasel ajal Soome liigas palju sisse lasknud Mihkel Aksalu võimalikku asendamist vähe lasknud Marko Meeritsaga nii: "Et Mihkel on seal palju lasknud, annab kindluse, et limiit on täis." Nüüd selgus, et ei ole. Aksalu tegi vea, mille sarnaseid sellises mängus endale lubada lihtsalt ei tohi.

Raul Ojassaar: Huvitav seis samal ajal toimuvast teisest kohtumisest - Andorra juhib kodus Ungari vastu 1:0!

Raul Ojassaar: Kevin De Bruyne tsenderdus paremalt äärelt tuleb Mihkel Aksalu jaoks ebamugavalt, väravavaht puterdab selle käest lahti ning Mertens torkab palli paarilt meetrilt võrku. Kahju - suhteliselt tühja koha pealt...

Raul Ojassaar: BELGIA JUHIB!

Raul Ojassaar: Oleme natuke üle neljandiku mängust vastu pidanud. 27 minutit sai just täis.

Andres Vaher: Esimene pool esimesest poolajast on näidanud, et Reim on valinud täna äärmiselt pragmaatilise - ja vähemalt seni tõhusa - mänguplaani. Skeem on sisuliselt täpselt samasugune nagu Küprosel, muidugi selle vahega, et Belgia mõistab meid söötudega lahti harutada märksa rohkem kui Küpros. Aga seni on kestetud väga kenasti ja paar ründelahendustki on olnud lootusrikkad.

Raul Ojassaar: Teniste taklab Carrasco vastu palli korneriks.

Raul Ojassaar: Artur Pika suurepärane taklamine ründekolmandiku peal avab Eestile suurepärase võimaluse - Vassiljev saab vasaku jalaga tsenderdada ning Zenjov on tagumises postis ka ihuüksi, kuid ei ulatu pallini!

Raul Ojassaar: Lukaku saab karistusalasse hea söödu, kuid Klavan suudab suure kolli vastu piisavalt hästi vastas seista. Nurgalöök vastastele.

Raul Ojassaar: Zenjov teeb lühikese aja jooksul teise vea ning saab päevikusse kohtunikult verbaalse märkuse.

Gunnar Leheste: Staadionile on tee leidnud ka kossumehed. Gert Kullamäe pildil.

Raul Ojassaar: Samal ajal on meie alagrupis Küpros võõrsil Gibraltarile ära löönud. See on ka üheksa samaaegse valikmängu ainus seni löödud värav.

Raul Ojassaar: Taas on Chadli see mees, kes 11. minutil ohtlikult löögile pääseb. Sedapuhku 20 meetrilt ja jalaga, ent meie õnneks mööda. Huhh...

Gunnar Leheste: Zenjovilt täiesti arusaamatu lahendus! Vahtis ringi, nagu oleks kuu pealt kukkunud. Peaaegu oleks meile kiirrünnakust ära löödud.

Raul Ojassaar: Eestilt päris ajuvaba lahendus - Vassiljev ja Zenjov mängisid lühidalt lahti, aga Zenjov ei suutnud palli kasti toimetada ning kohe tuli väga ärev kontra vastu - õnneks lõpetas pall Mihkel Aksalu käes.

Raul Ojassaar: Teniste teenib Eestile nurgalöögi!

Raul Ojassaar: Belgia esimese ohtliku rünnaku lõpetuseks pääseb Chadli peaga löögile, kuid kaitsjad segavad teda nii palju, et sellest üritusest midagi välja ei tule.

Raul Ojassaar: Kohe alguses saab öelda, et koosseisude paber meid selles mõttes ei petnud, et Vassiljev alustabki tipuründajana ning Zenjov paremal äärel.

Andres Vaher: Algus reedab, et kaitsefaasis on Eesti selgelt viiemehelise liiniga - ehk Karol Mets keskkaitsjate vahel. Täpselt nagu Küprosel.

Raul Ojassaar: Belglaste kapten Vincent Kompany peab kogu tiimile (koos treenerite ja varumeestega) viimase sütitava kõne ning mäng võib alata! LÄKS!

Gunnar Leheste: Belgia fännid plaksutavad terve Eesti hümni ajal. Kurb.

Gunnar Leheste: Belgia fännide jaoks seda koori küll vaja ole. Need laulavad oma rütmis.

Raul Ojassaar: Belgia vahetuspingile sammuv Liverpooli põhiväravavaht Simon Mignolet näis lonkavat.

Raul Ojassaar: Sealt nad tulevad!

Gunnar Leheste: Oleme hümnide ootuses. Kammerkoori puhul pole vähemalt puterdamist karta. Kui keegi eksib, siis ülejäänud katavad.

Raul Ojassaar: Staadion on tasapisi täitumas. Belgia fännidele eraldatud otsatribüün on päris punane, ülejäänud areen hakkab vaikselt üha sinisemat ilmet võtma. Tühje kohti on aga 12 minutit enne avavilet veel päris palju.

Gunnar Leheste: Mõned pildid soojenduselt: https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=197228

Gunnar Leheste: Olime just Delfi Spordi Facebooki Live-ülekandes. Tasub enne avavilet ära vaadata.

Belgia algkoosseis. Tänane Eesti Päevaleht pani ennustuses mõlemad satsid pihta!

Gunnar Leheste: Festivaliala staadioni ees: https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=197226

Eesti algkoosseis selgunud:

Meelis Naudi: Eesti meeskond jõudis staadionile

Gunnar Leheste: Staadioni kõrvale rajatud festivaliala täitub vaikselt inimestega. Varsti on juba korralik Õllesummeri melu.

Gunnar Leheste: Hümni laulab õhtul Eesti Filharmoonia Kammerkoor https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.384321308814.164458.110931113814/10155283969448815/?type=3&theater

Meelis Naudi: Tere, jalgpallisõbrad! Eesti jalgpallikoondis jätkab täna õhtul MM-valiksarja, kui kell 21.45 võetakse Lilleküla staadionil vastu maailma edetabelis seitsmendal ja Euroopa pingereas kolmandal kohal asuv Belgia meeskond.

