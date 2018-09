OTSEBLOGI | Klavani võitmatu seeria Itaalia liigas on ohus: Cagliari kaotas Parmale avapoolaja

Parma ei ole oma hooaega tegelikult sugugi säravalt alustanud – esimesest kolmest voorust saadi vaid üks kodune viigipunkt -, aga tegelikult on näidatud korralikku mängu ning eelmises voorus saadi suure üllatusena Milano Interi üle võõrsil 1:0 võit. Enne seda anti lahing ka Juventusele, kellele kodus 1:2 alla jäädi. Seega ei tasu tabeliseisu liiga tõsiselt võtta – Parma on ohtlik meeskond, eriti veel arvestades seda, et nad mängivad koduplatsil.

Cagliari on aga kolmes mängus järjest kaotuseta püsinud ning eelmisel pühapäeval tehtud 1:1 viik AC Milaniga näitas, et punkte ollakse võimelised võtma ka suurtelt meeskondadelt. Võõrsilvõit Atalanta üle oli samuti heaks märgiks ning võib öelda, et kui Ragnar Klavan ja teised kogenud põhimehed nagu Darijo Srna mängivad, on Cagliari kaitse igati tasemel.

Kohtumine Parma ja Cagliari vahel algab kell 16.00, Delfi Sport toob sündmuste käigu huvilisteni otseblogis.

Cagliari algkoosseis: