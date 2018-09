OTSEBLOGI | Klavani teine mäng Itaalia kõrgliigas: autsaiderina mängule vastu läinud Cagliari läks avapoolaja lõpus juhtima

Klavani debüütmängus jäi Cagliari ülinapilt võidust ilma: 2:1 seisul suutsid vastased Sassuolost viigistada alles üheksandal üleminutil VAR-i abil antud penaltist.

Täna alustab Klavan taas algrivistuses, kui Cagliari on külla sõitnud Atalantale - eelmise hooaja seitsmes meeskond tuli kaks hooaega tagasi lausa neljandale kohale ning on tänavust hooaega alustanud võidu ja viigiga. Avavoorus alistati 4:0 Frosinone, eelmisel nädalavahetusel oldi võõrsil lähedal AS Roma alistamisele, ent 3:1 eduseisust lepiti lõpuks 3:3 viigiga.

Cagliari koosseis:

XI: Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradarić, Barella; Ioniță; Pavoletti, Sau (C). A disposizione: Aresti, Daga, Rafael; Andreolli, Faragò, Lykogiannīs, Pajač, Pisacane; Cigarini, Dessena, Cerri, Farias.— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 2, 2018

