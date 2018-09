OTSEBLOGI | Kas Klavan ja Cagliari suudavad Serie A kodumängudes avada võiduarve?

Cagliari hoiab 5 punktiga liigatabelis 16. kohta. Seni on võidurõõmu maitstud vaid korra, seda võõrsil Atalanta vastu. Mõlemad senised kodumängud on lõppenud viigiga, Sassuologa 2:2 ja AC Milaniga 1:1.

Sampdoria on hetkel liigatabelis 7 punktiga 9. kohal. Võõrsilt on neil kirjas 0:1 kaotus Udineselt ning ülisuur 5:0 võit kevadel Serie A-sse tõusnud Frosinone üle.

Itaalia kõrgliiga: Cagliari - Sampdoria

67. minut - Sampdoriale nurgalöök.

Mõlemal meeskonnal vahetused, Cagliaril kohe kaks vahetust korraga.

63. minut - Sampdoria jätab taas võimaluse kasutamata. Cagliari väravavaht Cragno läheb uljalt uitama ja värav jääb tühjaks.

Sampdoria on saanud mängu enda kätte. Juhtvärav on mitmel korral olnud väga lähedal.

59. minut - Sampdoriale teine kollane. Uruguay mees Gaston.

57. minut - Kuidas jätab Sampdoria hetkel löömata!? Kolme meetri pealt, värava eest, pall latti. Jätkuolukorras saab jala vahel Klavan ja päästab keerulise seisu.

55. minut - Klavan oli hädas vastase kiirusega, aga õnneks penaltit ei tulnud. Kordusest oli näha, et pigem oli viga. Aga meile mõistagi sobis.

54. minut - Farias karistusala joonelt posti! Küll keerutas hästi.

51. minut - Sampdorialt päris terav olukord, kaitsjad saavad jala vahele. Nurgalöök.

48. minut - Karistuslöök Sampdoria karistusala lähistelt, aga Cagliari mängib lahti ja lõpuks ei midagi.

Teine poolaeg algas.

https://twitter.com/SerieA/status/1045026457339084800

Poolaeg otsas, endiselt 0:0.

Poolajale pandi üks lisaminut. Väljakukohtunikuks on Gianluca Rocchi.

Cagliari on surunud rohkem, aga tundub, et avapoolaeg väravaid ei too.

Ei midagi üliohtlikku ehkki pall korraks kasti pidama jäi.

41. minut - Klavan klaaris olukorra ja vastastele nurgalöök.

34. minut - Jälle fantastiline tsenderdus Srnalt, aga brasiillasest ründaja Farias ei suuda momenti väravaks realiseerida. Ka Sampdoria väravavaht Audero mängis hästi.

32. minut - Cagliari nurgalöök, aga ei midagi ohtlikku.

30. minut - Esimene kollana kaart ka külalistele. Keskväljal võttis selle poolakast kaitsja Bereszynski.

Pool tundi mängitud ja skoor endiselt avamata. Sampdoria on hakanud kõrgemalt suruma ning üpris tulemuslikult.

24. minut - Srna pääses pommitama karistusala joonelt, pall tribüünidele.

22. minut - kohtumise esimene kollane kaart. Selle võtab keskväljal Cagliari mängumees Cigarini.

15. minut - Cagliari kaitsjatel pole väga tööd olnud. Sampdoria üks väheseid rünnakuid, mis lõppes löögiga väravale.

7. minut - Cagliari esimene nurgalöök. Tuleb ka peaga palli suunamine, aga selget üle.

4. minut - Pall väravas, aga Cagliari fännide rõõm jääb üürikeseks. Suluseis. Kordus kinnitab, et oli suluseis.

3. minut - Paremat äärelt Srnalt väga hea tsenderdus ja Pavoletti pääses peaga palli suunama. Napilt värava ristnurgast mööda.

Täna peetakse Itaalia liigas seitse kohtumist. Päeva ainsas varasemas mängus alistas Rooma Lazio võõrsil Udinese 2:1.

Kohtumine algas!

Cagliari kodustaadion Sardegna Arena mahutab 16 233 pealtvaatajat, päris täismaja täna pole.

Tänane kohtumine on Klavanile viies mäng Itaalia kõrgliigas. Seni on kõik mängud olnud täismängud ehk algusest lõpuni. Mänguminuteid Klavan Sardiiniasse püüdma läks ja seni on kõik kulgenud plaanipäraselt.

Soojendused tehtud ja õige pea läheb mänguks: https://twitter.com/CagliariCalcio/status/1045020786229202946

Vastaste koosseis: https://twitter.com/sampdoria/status/1045012868775710720

https://twitter.com/CagliariCalcio/status/1045018723168514049

Tere õhtust! Ragnar Klavan ja Cagliari Calcio peavad täna liigahooaja kolmanda kodumängu. Vastaseks Genova Sampdoria.