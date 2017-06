OTSEBLOGI | Kas fiasko kordub või sünnib meeldiv üllatus? Eesti võtab vastu Euroopa kolmanda jalgpallikoondise

Eesti jalgpallikoondis jätkab täna õhtul MM-valiksarja, kui kell 21.45 võetakse Lilleküla staadionil vastu maailma edetabelis seitsmendal ja Euroopa pingereas kolmandal kohal asuv Belgia meeskond.

Belgia, keda edestavad FIFA tabelis Euroopa meeskondadest vaid Saksamaa ja Prantsusmaa, juhib hetkel H-alagruppi 13 punktiga. Lisaks neljale võidule on neil tabelis viik Kreekaga. Eesti koondis (FIFA tabeli 98.), kes jäi mullu novembris Brüsselis Belgiale alla koguni 1:8, on saanud viie vooruga neli punkti - võidetud on Gibraltarit (4:0), viigipunkt on saadud Küproselt (0:0).

Eesti peatreeneri Martin Reimi sõnul kavatsevad nad võrreldes sügisese 1:8 fiaskoga oma mängu rohkem tasakaalus hoida ja taktikalisi valearvestusi vältida. "Peame olema paremini tasakaalus ja ootama õigeid momente," sõnas Reim pressikonverentsil. "Eelmises mängus tegime liiga palju taktikalisi valearvestusi ja ei mänginud nii meeskondlikult kui viimastes mängudes. Üks ühe vastu on väljakul keeruline - peame olema tiimina tugevad."

Belgia jalgpallikoondise peatreener Roberto Martinez tunnistas, et Eesti hiljutine 3:0 võit Horvaatia üle annab Sinisärkidele suurepärase laengu, mistõttu võib belglaste jaoks matši algus raskeks kujuneda. Sisuliselt kõikide belglaste jaoks tähistab tänane mäng pika hooaja lõppu - Tallinnast minnakse otse suvepuhkusele. "Olen natuke mures selle pärast, et enamik mängijatest on pärast mängu puhkusel. Need kolm punkti on äärmiselt olulised. Peame täielikult mängule keskenduma," sõnas hispaanlane.

Delfi vahendab tänase mängu tähtsamad sündmused otseblogi vahendusel.