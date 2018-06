OTSEBLOGI | Kas Eesti koondis lõpetab 80-aastase ootuse ja võidab lõpuks Balti turniiri?

Balti turniir algas eestlaste jaoks suurepäraselt, kui kolmapäeval alistati Rakveres Leedu 2:0. Kui Eesti täna Riias Läti alistab, saaksid eestlased 80-aastase pausi järel Balti turniiri karikaga tähistada - viimati suudeti seda 1938. aastal, viimasel Balti turniiril enne II maailmasõda ja Nõukogude Liidu perioodi.

Eesti algkoosseis:

Balti turniir: Läti - Eesti

Raul Ojassaar, Riia: Tundub, et oleme ikkagi vennasrahvas: nagu ka Eestis, hakkavad ka siin inimesed alles päris viimasel hetkel kohale jõudma. Väga palju siia aga siiski neid ei tundu jõudvat.

Raul Ojassaar, Riia: Olgu siin ära toodud ka Läti tänane algrivistus:

Raul Ojassaar, Riia: Viimased sõjaplaanid...

Raul Ojassaar, Riia: Meeskonnad on vahepeal juba välja soojendust tegema tulnud ning töö käib. Rahvast ei ole aga küll kuskilt otsast paista. Tribüünidel on praegu vaid mõnisada inimest!

Raul Ojassaar, Riia: Täpselt nii on. Mõnel aastal on varasemalt osalenud ka Soome, ent mitte tänavu.

Timo: Kas ma saan õieti aru, et balti karikas mängib kolm meeskonda ? Eesti, Läti, Leedu ?

Raul Ojassaar, Riia: Muus osas midagi väga suurt-üllatavat ei ole, kuivõrd tänase eel oli algrivistust päris raske ette ennustada. Ehk on väike üllatus see, et Ilja Antonov on pingil, aga Käit-Lepistu kombot on keskel samuti huvitav jälgida. Paremal äärel alustab Sander Puri, kes teenis kolmapäeval endale hea esitusega kõvasti krediiti juurde.

Raul Ojassaar, Riia: Algkoosseisust rääkides on olukord täna päris huvitav. Vahelduseks proovitakse Vassiljevit taas tipuründes. See pole sisuliselt mitte kunagi hästi töötanud, aga noh, täna proovime uuesti. Kolmapäeval Leedule ilusa värava löönud Henrik Ojamaa alustab täna pingilt.

Raul Ojassaar, Riia: Tegu on Riias värskelt renoveeritud ja uuendatud Daugava staadioni esimese mänguga. Tribüünide kohal üürgab Prata Vetra (endine Brainstorm), päike sirab ja meeleolud on head. Loodame tõesti, et Eesti suudab pika Balti turniiri võidupõua täna lõpetada!

Raul Ojassaar, Riia: Algrivistus on olemas!https://twitter.com/raulojassaar/status/1002910616343007232

Tommy Whooozhy: Eesti vöidab 1:0 vöi 2:0

Raul Ojassaar, Riia: Tere ilusat laupäeva pärastlõunat palavast Riiast! Sooja on täna olnud 26 kraadi ning linnapildis tundub küll, et lätlased on teiseks juuniks ennast pruuniks päevitanud. Läti ja Eesti kohtumise alguseni jääb veel natuke üle tunni aja.